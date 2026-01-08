SBI अपने पुराने ग्राहकों को 2 लाख रुपये दे रहा है. हो सकता है आपकी इंस्‍टा फीड पर भी ऐसी कोई वीडियो आए, जिसमें ये बात बताई जा रही हो. दरअसल ये SBI के RTXC यानी रियल-टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट ऑफर के बारे में है, जिसमें 2 लाख ही नहीं, बल्कि 35 लाख रुपये तक उपलब्‍ध कराने का प्रावधान है. जिंदगी में कभी-कभार ऐसी स्थितियां सामने आ जाती हैं, जब आपको अचानक पैसों की जरूरत पड़ती है. कई बार आप अपने दोस्तों, रिश्तेदारों या जानकारों से संपर्क करके पैसे जुटाने की कोशिश करते हैं. लेकिन इस दौरान अगर जरूरी अमाउंट ज्यादा हो, तो क्या होगा?

ऐसे में पर्सनल लोन एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है और अगर आपका अकाउंट देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में है, तो आपकी परेशानी बस कुछ ही समय में दूर हो सकती है.

दरअसल, SBI ने अपने खास ग्राहकों के लिए रियल-टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट (RTXC) ऑफर पेश किया है. इसके तहत ग्राहक YONO ऐप के जरिए 35 लाख रुपये तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं. दिलचस्प बात ये है कि इस लोन के लिए किसी कागजी कार्रवाई की जरूरत भी नहीं पड़ती है.

लोन के लिए कौन पात्र है?

यह ऑफर उन ग्राहकों के लिए है, जिनका सैलरी अकाउंट SBI में है. इसके लिए केंद्र या राज्य सरकार, रक्षा और कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारी अप्लाई कर सकते हैं. बैंक के मुताबिक, सिबिल स्कोर की जांच के अलावा, पात्रता और लोन रकम की मंजूरी सहित सारे काम डिजिटली होंगे, जिससे यह प्रोसेस जल्द से जल्द पूरा हो जाएगा.

कैसे ले सकते हैं लोन?

इस लोन के लिए आप आसानी से अपने मोबाइल में मौजूद YONO ऐप की मदद से अप्लाई कर सकते हैं. आधार OTP की मदद से आपको ई साइन करने की सुविधा मिलेगी.

कितनी होगी ब्याज दर?

ब्याज दरें 2-साल के MCLR से जुड़ी हैं और पूरे लोन की अवधि के लिए फिक्स्ड हैं.

जरूरी शर्तें

आपका SBI में सैलरी अकाउंट होना चाहिए.

कम से कम 15,000 रुपए मंथली इनकम होनी चाहिए.

आपका EMI/NMI रेशियो 50-60% से कम होना चाहिए.

CIBIL स्कोर 650 या 700 से ज्यादा होना चाहिए.