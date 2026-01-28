Train में ये 4 गलतियां करने पर जाना पड़ सकता है जेल, सफर करते हैं तो तुरंत जान लें

Train Journey Mistakes: भारत में हर दिन करोडों लोग ट्रेन से सफर करते हैं. यूपी-बिहार से लेकर बंगाल और महाराष्ट्र तक लोग छोटी या लंबी दूरी के लिए ट्रेन को ज्यादा आरामदायक मानते हैं. लेकिन ट्रेन में सफर करते समय अगर आप रेलवे के कुछ नियम नहीं मानते हैं या कुछ गलतियां आपको जुर्माना भरने या जेल तक पहुंचा सकती हैं. इसलिए इनसे बचना चाहिए. चलिए जानते हैं वो गलतियां, जो ट्रेन में भूलकर भी नहीं करनी चाहिए.

ट्रेन में ज्वलनशील सामान लेकर सफर करना

अगर आप ट्रेन में पटाखे, पेट्रोल-डीजल, मिट्टी का तेल या गैस सिलेंडर जैसी कोई ज्वलशीन चीजें लेकर चल रहे हैं, तो तुरंत सावधान हो जाइए. रेलवे के नियम के मुताबिक, ऐसे सामान के साथ सफर करना गंभीर अपराध है. इस गलती पर आप पर 1000 रुपये जुर्माना, 3 साल तक जेल या फिर दोनों हो सकते हैं. एक छोटी लापरवाही आपके लिए बड़ी परेशानी बन सकती है.

ट्रेन या स्टेशन पर सिगरेट-शराब का सेवन

कई लोग ट्रेन में बैठते ही सिगरेट जला लेते हैं या शराब पी लेते हैं, लेकिन यह पूरी तरह गलत है. ट्रेन के अंदर, रेलवे स्टेशन या प्लेटफॉर्म पर धूम्रपान और शराब पीना मना है. अगर आप ऐसा करते पकड़े गए, तो आप पर जुर्माना, जेल या दोनों हो सकते हैं.

बिना टिकट ट्रेन में सफर करना

अगर आप सोच रहे हैं कि 'थोड़ी दूर ही जाना है, कोई नहीं पकड़ेगा', तो रुक जाइए. ट्रेन में बिना टिकट सफर करना गंभीर अपराध है. बिना टिकट सफर करने पर फाइन तो लगता ही है, उसे न भर पाने पर जेल भी हो सकती है. रेलवे की चेकिंग टीम हर समय अलर्ट रहती है, इसलिए टिकट जरूर लें, चाहे सफर छोटा ही क्यों न हो.

मोबाइल स्पीकर पर तेज आवाज में बात या गाना

ट्रेन में सफर करते वक्त स्पीकर पर तेज आवाज में बात करना या मोबाइल पर फुल वॉल्यूम में गाने बजाना भी अपराध ही माना जाता है. अगर इससे किसी और यात्री को परेशानी हुई और उसने शिकायत कर दी, तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. रेलवे नियमों के तहत GRP आपका चालान काट सकती है. चूंकि ट्रेन पब्लिक जगह है, यहां दूसरों की सुविधा का ध्यान रखना जरूरी है.