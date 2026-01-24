How to purchase a Vande Bharat ticket : ट्रेन में सफर करने के ल‍िए सबसे ज्‍यादा परेशानी, ट‍िकट कंफर्म करने की होती है. अगर सच में अपने सफर को अरामदायक बनाना चाहते हैं तो जरूरी है क‍ि आपको ट्रेन से जुड़े हर न‍ियम पता हो. बता दें क‍ि वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज और आरामदायक ट्रेन हैं. अगर आप इस ट्रेन में सफर करना चाहते हैं, तो यह जानना जरूरी है कि टिकट कैसे बुक होती है, कीमतें क्या हैं और IRCTC पर कितने टिकट बुक किए जा सकते हैं.





वंदे भारत में टिकट कैसे बुक करें? (How to Book Ticket on Vande Bharat?)





वंदे भारत ट्रेन का टिकट आप आसानी से IRCTC की वेबसाइट (irctc.co.in) या Rail Connect ऐप पर बुक कर सकते हैं. सबसे पहले IRCTC में अपना अकाउंट बनाएं या लॉगिन करें, फिर

अपनी यात्रा की तारीख और प्रस्थान और गंतव्य स्टेशन (From–To) सेलेक्ट करें



उपलब्ध ट्रेनों की लिस्ट में से वंदे भारत एक्सप्रेस सेलेक्ट करें



अपनी पसंद की क्लास सेलेक्ट करें (Executive या Chair Car)





पेमेंट पूरा करें और अपना ई-टिकट डाउनलोड कर लें



हाल ही में कुछ वंदे भारत रूट्स पर यह भी सुविधा मिली है कि आप ट्रेन के स्टेशन पर ट्रेन के चलने से लगभग 15 मिनट पहले तक भी ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, बशर्ते सीट उपलब्ध हो.





वंदे भारत का टिकट कितने रुपए का होता है? (Ticket Fares)





वंदे भारत ट्रेन में अलग-अलग दूरी के मुताबिक किराया लगता है और यह आमतौर पर प्रीमियम सर्विस होने के चलते थोड़ा महंगा होता है. लंबी दूरी के लिए 1AC, 2AC या 3AC जैसी क्लास नहीं होती, बल्कि मुख्य रूप से Chair Car (सीट) और Executive Chair Car (एग्जीक्यूटिव सीट) होती हैं, जिनमें Executive क्लास की कीमत ज्यादा होती है. (नोट: स्लीपर वर्जन के लिए अलग नियम भी बने हैं)



उदाहरण के लिए, कुछ रूट्स पर किराया लगभग इस तरह हो सकता है (लगभग अनुमान):



Chair Car (CC) – ₹960 से ₹2,400 या उससे ऊपर (फासले के मुताबिक)



Executive Class (EC) – ₹1,240 से ₹3,100 या उससे ऊपर (लगभग अनुमान):

ध्यान दें कि किराया दूरी के मुताबिक बदलता है और इसमें जीएसटी भी शामिल हो सकता है.





वंदे भारत में जनरल का किराया कितना है? (Is There a General Fare?





वंदे भारत एक्सप्रेस में जनरल (अनारक्षित) क्लास नहीं होती. यह ट्रेन प्रीमियम रिजर्व्ड सर्विस है, जिसका मतलब है कि यात्रा के लिए आपको हमेशा बुक किया हुआ रिजर्व्ड टिकट चाहिए. जनरल टिकट वंदे भारत में उपलब्ध नहीं होता. केवल रिजर्व्ड सीटों के लिए टिकट जारी होती है.





IRCTC में कितने टिकट बुक किए जा सकते हैं? (How Many Tickets Can Be Booked on IRCTC)





IRCTC पर टिकट बुक करते समय कुछ नियम होते हैं:



एक व्यक्ति एक दिन में लगभग 6 टिकट तक बुक कर सकता है.



अगर आपका IRCTC अकाउंट आधार वेरिफाइड है, तो महीने भर में लगभग 24 टिकट तक बुक किए जा सकते हैं.



अगर अकाउंट आधार वेरिफाइड नहीं है, तो यह सीमा कम (लगभग 12 टिकट प्रति माह) हो सकती है.



एक PNR पर अधिकतम 4 यात्री के लिए टिकट बुक की जा सकती है.



वंदे भारत ट्रेन का टिकट बुक करना अब पहले से ज्यादा आसान हो गया है, खासकर ऑनलाइन और ऐप के जरिये. सुरक्षा और सुविधा दोनों के हिसाब से यह ट्रेन एक शानदार विकल्प साबित हुई है. ध्यान रखें, वंदे भारत ट्रेन में जनरल टिकट नहीं मिलता, इसलिए यात्रा से पहले सीट बुक करना जरूरी है.



