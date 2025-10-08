How to check Gold Purity: अब घर बैठे मिनटों में चेक करें सोने की शुद्धता, ऐसे पहचानें असली हॉलमार्क

How to check Gold Purity: सोने की कीमतें हरेक दिन नए रिकॉर्ड बना रही हैं.त्योहारी सीजन में सोने की कीमतों में लगातार तीसरे दिन तेजी रही और यह 2,600 रुपये की तेजी के साथ 1,26,600 रुपये प्रति 10 ग्राम के ऑलटाइम हाई लेवल पर पहुंच गईं. इन आंकड़ों से पता चल रहा है कि त्योहारों और शादियों के सीजन में सोने की खरीदारी बढ़ गई है. लेकिन इसके साथ ही ग्राहकों के मन में खरीदे हुए सोने की शुद्धता को लेकर चिंता भी बनी रहती है. पर आप परेशान ना हों क्योंकि भारतीय मानक ब्यूरो (Bureau of Indian Standards) ने ग्राहकों की सुविधा के लिए एक आसान तरीका बताया है, जिसकी मदद से आप घर बैठे ही अपने सोने के गहनों की शुद्धता की जांच कर सकते हैं.

भारतीय मानक ब्यूरो का ऐप करेगा मदद

दरअसल भारतीय मानक ब्यूरो के बनाए हुए ऐप के जरिए घर पर पता कर सकते हैं कि आपके पास मौजूद सोने की शुद्धता कितनी है. इस ऐप का नाम 'BIS Care App' है. इस ऐप के साथ आपको ज्वेलरी पर लगे HUID (Hallmark Unique Identification) नंबर की जरूरत होगी. यह 6 अंकों का अल्फान्यूमेरिक कोड होता है, जो हर ज्वेलरी के पीस के लिए यूनिक होता है.

कैसे करें ऐप का इस्तेमाल

सबसे पहले Google Play Store या Apple App Store से BIS Care App डाउनलोड करें.

ऐप को ओपन करें और अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करके लॉगिन करें.

लॉगिन के बाद, ऐप में दिए गए "Verify HUID" (एचयूआईडी सत्यापित करें) विकल्प पर क्लिक करें.

अपनी ज्वेलरी पर अंकित 6 अंकों वाला HUID नंबर ऐप में दिए गए बॉक्स में सावधानी से दर्ज करें.

नंबर दर्ज करने के बाद सर्च बटन पर क्लिक करें.

सर्च करते ही आपके सामने उस ज्वेलरी से जुड़ी सारी आधिकारिक जानकारी आ जाएगी. इसमें ज्वेलर्स का नाम, शुद्धता (जैसे 22K), हॉलमार्किंग सेंटर का नाम और हॉलमार्किंग की तारीख जैसी महत्वपूर्ण डिटेल्स शामिल होंगी.

अगर ऐप पर ज्वेलरी की डिटेल्स सफलतापूर्वक दिखाई देती हैं, तो इसका मतलब है कि सोना BIS प्रमाणित और शुद्ध है. यदि कोई जानकारी नहीं मिलती है या दी गई जानकारी ज्वेलरी से मेल नहीं खाती है, तो यह नकली हॉलमार्क का संकेत हो सकता है.

सोना खरीदते समय इन 3 संकेतों पर ध्यान दें

BIS का लोगो का ध्यान रखें, जो यह बताता है कि ज्वेलरी को BIS सर्टिफाइड सेंटर से जांचा गया है.

शुद्धता का चिह्न, सोने की शुद्धता को दर्शाता है, जिसे कैरेट (K) में लिखा जाता है. जैसे, 22K916 (22 कैरेट), 18K750 (18 कैरेट).

6 अंकों का यूनिक अल्फान्यूमेरिक कोड (जैसे- A12B34).

सोना खरीदते समय हमेशा इन तीनों चिह्नों की जांच करें और किसी भी शक की स्थिति में BIS Care App का उपयोग करके HUID नंबर को डबल चेक करना न भूलें. यह आपको धोखाधड़ी से बचाएगा और सुनिश्चित करेगा कि आप असली और शुद्ध सोने में ही निवेश कर रहे हैं.