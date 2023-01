40000 की सैलरी वाले कैसे बन सकते हैं करोड़पति, समझें रूल ऑफ मनी

मान लीजिए लीजिये की 10 साल काम करने के बाद आपकी कमाई अब 40 हजार रुपये प्रतिमाह तक पहुंच गई है. कारण यह कि आपका एक्सपीरियंस और महंगाई दर के हिसाब से आप ने दो से तीन बार नौकरी बदली होगी और आप इंक्रीमेंट आदि लेकर 40 हजार की नौकरी तक पहुंच ही चुके होंगे.

एक्सपीरियंस वाले लोगों को क्या करना चाहिए How to plan life with 40000 salary per month

10 साल काम करने के बाद आपकी सैलरी 40 हजार रुपये प्रतिमाह की हो चुकी है. जरूरी है कि आप अपने लिए क्या फॉर्मूला तय करते हैं. आपको अपने खर्चों का भी ध्यान रखना है कि और बचत का भी. साथ ही जरूरी है कि आपकी विशेज भी पूरी होनी चाहिए. अब तक आपकी शादी हो चुकी होगी या फिर आप शादी के करने का मन बना रहे होंगे. आपको शादी के लिए भी पैसे चाहिए और शादी हो चुकी होगी तब बच्चा भी हो सकता. ऐसी परिस्थिति में खर्चे में इजाफा होगा, यह तय है. कुछ अहम जरूरतें बढ़ेंगी यह भी तय है. सैलरी भी बढ़ चुकी है. ऐसे में आपको यह ध्यान रखना है कि आप बचत की आदत को न खत्म होने दें. वेल्थ क्रिएटर्स यह बताते हैं कि अब आपको को 40-20-40 का फॉर्मूला अपना चाहिए. यह रूप ऑफ मनी या कहें फॉर्मूला भी उनके लिए है जो संयमित और समझदारी के साथ जीना जानते हैं.

अब आपकी आय बढ़ चुकी है, जरूरतें बढ़ चुकी हैं, तो आपको अपनी सैलरी का 40 प्रतिशत अपने खर्चों में शामिल करना चाहिए. यदि आप इससे कम में खर्चा चला सकते हैं तब आप बचत के मास्टर हैं. खैर 40 प्रतिशत के हिसाब से अब आप 16 हजार रुपये महीने का खर्चा अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कर सकते हैं. यानी 192000 रुपये की सालाना खर्चा इस मद के तहत कर सकते हैं. इस रुपये के हिसाब से आप अपना प्लान सालाना के हिसाब से तैयार कर सकते हैं.

अपनी इच्छाओं को कैसे पूरा करें How to fulfill your wishes

बात अब आपके विशेज की यहां पर आपके पास 20 प्रतिशत का मत है. अब कुछ लोग बोल सकते हैं कि 20 हजार की आय वाले लेख में हमने यहां पर 30 प्रतिशत का मद रखा था तो यहां पर 20 प्रतिशत क्यों कर दिया. यहां गणितज्ञ जानकार समझ ही गए होंगे कि पहले यहां पर 6000 रुपये महीना का खर्चा लिया गया था जो अब 8000 रुपये महीने हो चुका है. यह स्पष्ट है कि आपकी जरूरतें और जिम्मेदारी बढ़ी है ऐसे में आपके पास 96000 रुपये सालाना हो चुका है. आप इसे प्लान के हिसाब से खर्चा कर सकते हैं. आपकी अपनी विशेज के लिए इतना काफी है. आप अपने परिवार की विशेश भी सालाना इतने रुपये में पूरी कर सकते हैं. जरूरी यह नहीं है कि आप एक साथ सारी जरूरतें पूरी करने का निर्णय लें. समय समय पर आप अपनी इच्छाएं और परिवार की इच्छाओं के अनुरूप अपनी प्लानिंग करें और जितना संभव हो सके अपने खर्चे को इतनी रकम के भीतर खर्च करें.

फाइनेंशियल इंडीपेंडेंस कैसे हासिल करें How to gain financial independence

अब बात सबसे जरूरी पहलू की. यह पहलू इतना अहम है कि आपकी फाइनेंशियल इंडीपेंडेंस या कहें आर्थिक आजादी के लिए जरूरी है कि आप अपनी सेविंग और इनवेस्टमेंट भी बढ़ाएं. इन उम्र के लिए जो रूल ऑफ मनी है उसके हिसाब से आपको अपनी सैलरी का 40 फीसदी तक बचत करना है. यानि आप 192000 सालाना बचा सकते हैं और लॉन्ग टर्म इनवेस्टमेंट प्लान कर लीजिए. यह निवेश और बचत आपको 20 से 25 साल में इतना रिटर्न दे देगा कि आप अपने रिटायरमेंट को प्लान कर लेंगे. निवेश को प्लान करते समय यह ध्यान रखें कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग आपके साथ है. बस समझाने के लिए बता दें कि यदि आपकी आय 25 वर्ष है और आप 10 हजार रुपये महीने का निवेश करते हैं और 15 प्रतिशत सालाना का रिटर्न हासिल कर रहे हैं ऐसे में यदि 35 साल का आप निवेश प्लान करते है तब आप को जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा वह 14.37 करोड़ रुपये के लगभग बैठेगा. किसी जानकार से ही निवेश की प्लानिंग समझें और उनके हिसाब से समय रहते प्लान बनाकर जमीन पर उतारें और अपने सुखी जीवन का आनंद लें. आगे बात इस निवेश की ही करेंगे. कैसे निवेश प्लान करना चाहिए...