GST कम होने के बाद कितने की मिल रही Hero Splendor और WagonR? इतने कम हो गए रेट

Hero Splendor New Price: GST रिफॉर्म के बाद ऑटो सेक्टर में काफी ज्यादा हलचल दिख रही है. नवरात्रि शुरू होते ही लोगों ने अपनी कार और बाइक बुक करवाना शुरू कर दिया. 22 सितंबर से ही जीएसटी के नए रेट भी लागू हो गए, जिसके बाद अब लोग अपनी सपनों की गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं. मिडिल क्लास के लोगों को उन चीजों में काफी दिलचस्पी है, जो उनके बजट में हों. इसीलिए वो लगातार इनके दाम पता करने की कोशिश में लगे हैं. आज हम आपको मिडिल क्लास की एक बाइक और एक कार की कीमत बताएंगे, जिन्हें लाखों लोग हर साल खरीदते हैं.

कितने घट गए हैं Hero Splendor के दाम?

गांव और कस्बों में आपने Hero Splendor चलते काफी ज्यादा देखा होगा. ये एक ऐसी बाइक है, जो सस्ती मिलती है और माइलेज भी अच्छी देती है. यही वजह है कि किसान से लेकर दूध का व्यापार करने वाले लोग इसे पसंद करते हैं. जीएसटी रेट कम होने के बाद हीरो की स्प्लेंडर के दाम भी गिर गए हैं. हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से बताया गया है कि Splendor के वेरिएंट्स के दाम 7,253 तक कम हो गए हैं.

फिलहाल दिल्ली में स्प्लेंडर की एक्स शोरूम कीमत 80,166 रुपये है, जो अब कम होकर 73,903 हजार तक हो जाएगी. यानी 6,262 रुपये की बचत होगी. इसी तरह ऊपर वाले वेरिएंट्स पर भी काफी छूट मिल रही है.

कितने की हो गई मारुति की WagonR?

बाइक के बाद अगर कार के सेगमेंट में आएं तो मिडिल क्लास मारुति की WagonR को खूब पसंद करता है. इस कार की सेल काफी ज्यादा है और हर साल लाखों यूनिट बेची जाती हैं. जीएसटी रेट कम होने के बाद लोगों को इस कार में 80 हजार तक का फायदा होगा.

मारुति की वैगनआर का Lxi वेरिएंट पहले 5.79 लाख का मिल रहा था, जो अब कम होकर 4.99 लाख का हो गया है. यानी करीब 80 हजार रुपये की बचत हो रही है. इसके अलावा Vxi मॉडल पर 72000, Zxi पर 56000 और Zxi plus पर 61 हजार रुपये तक का फायदा हो रहा है.

कितना कम हुआ जीएसटी?

केंद्र सरकार की तरफ से जीएसटी के तमाम स्लैब खत्म कर इसे दो स्लैब में कर दिया गया है. पहले 1200 सीसी तक की जिन कारों पर 28 फीसदी जीएसटी लगाया जाता था, उसे अब 18 फीसदी कर दिया गया है. वहीं 350 सीसी से कम इंजन वाली बाइकों पर भी जीएसटी कम किया गया है. यानी कीमत पर करीब 10% तक टैक्स कम हुआ है.