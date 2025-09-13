शैंपू से लेकर साबुन, जैम से लेकर सूप तक... रोजमर्रा की ये चीजें हो गईं सस्ती, कीमत भी जान लें

GST 2.0: ऑटो सेक्टर के बाद अब एफएमसीजी कंपनियों ने भी आम नागरिकों को खुशखबरी देने की शुरुआत कर दी है. डव शैंपू, किसान जैम, लाइफबॉय साबुन जैसे प्रोडक्ट्स के लिए अब आप अपना बजट कम कर सकते हैं. दरअसल देश की सबसे बड़ी FMCG कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जैसे शैंपू, साबुन, जैम से लेकर कॉफी, कई चीजों के दाम कम कर दिए है. कंपनी ने कहा है कि जीएसटी रेट में कटौती का फायदा सीधे ग्राहकों को दिया जाएगा. नए MRP के साथ प्रोडक्ट्स बाजार में जल्द आ जाएंगे.

कंपनी के कम हुए प्रोडक्ट्स की लिस्ट

प्रोडक्ट नए दाम पुराने दाम डव शैंपू (340ml) 490 435 क्लिनिक प्लस (355ml) 393 340 सनसिल्क ब्लैक शाइन शैम्पू (350ml) 430 370 डव सीरम बार (75 ग्राम) 45 40 लाइफबॉय साबुन (75 ग्राम X 4) 68 60 लक्स रेडियंट ग्लो साबुन (75 ग्राम X 4) 96 85 क्लोजअप टूथपेस्ट (150 ग्राम) 145 129 लेक्मे 9 टू 5 पीएम कॉम्पैक्ट (9 ग्राम) 675 599 किसान केचअप (850 ग्राम) 100 93 हॉर्लिक्स चॉकलेट (200 ग्राम) 130 110 हॉर्लिक्स विमेन प्लस (400 ग्राम) 320 284 ब्रू कॉफ़ी (75 ग्राम) 300 270 नॉर टमाटर सूप (67 ग्राम) 65 55 हेलमैन्स रियल मेयोनेज़ (250 ग्राम) 99 90 किसान जैम (200 ग्राम) 90 80 बूस्ट (200 ग्राम) 124 110

ऑटो सेक्टर ने दी खुशखबरी

इससे पहले ऑटो सेक्टर की कई कंपनियों ने अपने टू-व्हीकल और 4-व्हीलर्स को लेकर दाम कम किए थे. आम नागरिक के लिए ये कटोती किसी खुशखबरी से कम नहीं है.

आम नागरिकों को मिल रहा दिवाली गिफ्ट

बता दें कि पीएम मोदी ने 15 अगस्त के दिन दिवाली गिफ्ट देने की बात कही थी, जिसके बाद जीएसटी दरों में बड़ी कटौती का ऐलान हो गया. साथ ही 12% और 18% के दो स्लैब खत्म कर दिए गए. मतलब ये कि रोजमर्रा की कई चीजों पर अब कम टैक्स लगेगा. इसके अलावा पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी बिल्कुल खत्म कर दिया गया.