शैंपू से लेकर साबुन, जैम से लेकर सूप तक... रोजमर्रा की ये चीजें हो गईं सस्ती, कीमत भी जान लें

पीएम मोदी ने 15 अगस्त के दिन दिवाली गिफ्ट देने की बात कही थी, जिसके बाद जीएसटी दरों में बड़ी कटौती का ऐलान हो गया. साथ ही 12% और 18% के दो स्लैब खत्म कर दिए गए.

  • हिंदुस्तान यूनिलीवर ने शैंपू, साबुन, जैम और कॉफी जैसे एफएमसीजी उत्पादों के दाम घटाए हैं
  • कंपनी ने जीएसटी रेट में कटौती का लाभ सीधे उपभोक्ताओं को देने का फैसला किया है
  • डव, क्लिनिक प्लस, सनसिल्क, लाइफबॉय, लक्स, क्लोजअप समेत कई ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स के दाम कम हुए हैं
GST 2.0: ऑटो सेक्टर के बाद अब एफएमसीजी कंपनियों ने भी आम नागरिकों को खुशखबरी देने की शुरुआत कर दी है. डव शैंपू, किसान जैम, लाइफबॉय साबुन जैसे प्रोडक्ट्स के लिए अब आप अपना बजट कम कर सकते हैं. दरअसल देश की सबसे बड़ी FMCG कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर ने एफएमसीजी प्रोडक्ट्स जैसे शैंपू, साबुन, जैम से लेकर कॉफी, कई चीजों के दाम कम कर दिए है. कंपनी ने कहा है कि जीएसटी रेट में कटौती का फायदा सीधे ग्राहकों को दिया जाएगा. नए MRP के साथ प्रोडक्ट्स बाजार में जल्द आ जाएंगे. 

कंपनी के कम हुए प्रोडक्ट्स की लिस्ट

प्रोडक्टनए दामपुराने दाम
डव शैंपू (340ml)490435
क्लिनिक प्लस (355ml)393340
सनसिल्क ब्लैक शाइन शैम्पू (350ml)430370
डव सीरम बार (75 ग्राम)4540
लाइफबॉय साबुन (75 ग्राम X 4)6860
लक्स रेडियंट ग्लो साबुन (75 ग्राम X 4)9685
क्लोजअप टूथपेस्ट (150 ग्राम)145129
लेक्मे 9 टू 5 पीएम कॉम्पैक्ट (9 ग्राम)675599
किसान केचअप (850 ग्राम)10093
हॉर्लिक्स चॉकलेट (200 ग्राम)130110
हॉर्लिक्स विमेन प्लस (400 ग्राम)320284
ब्रू कॉफ़ी (75 ग्राम)300270
नॉर टमाटर सूप (67 ग्राम)6555
हेलमैन्स रियल मेयोनेज़ (250 ग्राम)9990
किसान जैम (200 ग्राम)9080
बूस्ट (200 ग्राम)124110

ऑटो सेक्टर ने दी खुशखबरी

इससे पहले ऑटो सेक्टर की कई कंपनियों ने अपने टू-व्हीकल और 4-व्हीलर्स को लेकर दाम कम किए थे. आम नागरिक के लिए ये कटोती किसी खुशखबरी से कम नहीं है. 

आम नागरिकों को मिल रहा दिवाली गिफ्ट

बता दें कि पीएम मोदी ने 15 अगस्त के दिन दिवाली गिफ्ट देने की बात कही थी, जिसके बाद जीएसटी दरों में बड़ी कटौती का ऐलान हो गया. साथ ही 12% और 18% के दो स्लैब खत्म कर दिए गए. मतलब ये कि रोजमर्रा की कई चीजों पर अब कम टैक्स लगेगा. इसके अलावा पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी बिल्कुल खत्म कर दिया गया.  

