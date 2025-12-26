अब Gmail ID बदलना होगा आसान, Google जल्द लेकर आ रहा है नया फीचर!

Google जल्द ही अपने यूजर्स के लिए एक ऐसा फीचर लेकर आ सकता है, जिसकी मांग वे लंबे समय से कर रहे हैं. दरअसल, Gmail एड्रेस बदलने से जुड़ा एक सपोर्ट पेज सामने आया है, जिससे इस नए फीचर के जल्द लॉन्च होने के संकेत मिल रहे हैं. इस सपोर्ट पेज की जानकारी सबसे पहले Google Pixel Hub नाम के टेलीग्राम ग्रुप में शेयर की गई थी.

खास बात यह है कि यह सपोर्ट पेज सबसे पहले हिंदी भाषा में नजर आया. इससे यह अनुमान लगाया जा रहा है कि हो सकता है यह पेज तय समय से पहले ही लाइव हो गया हो. हालांकि, अभी यह फीचर यूजर्स के लिए एक्टिव नहीं है, लेकिन पेज पर दी गई जानकारी से साफ है कि Google इस सुविधा को लॉन्च करने के काफी करीब है.

कैसे बदल सकेंगे Gmail एड्रेस

रिपोर्ट के मुताबिक, फीचर लाइव होने के बाद यूजर्स अपने Google अकाउंट की “My Account” सेटिंग्स में जाकर Gmail एड्रेस बदल सकेंगे. अभी तक Gmail यूजरनेम बदलने का कोई सीधा ऑप्शन नहीं मिलता था और लोगों को नया अकाउंट बनाना पड़ता था.

यह अपडेट खासतौर पर उन यूजर्स के लिए राहत भरा साबित हो सकता है, जिन्होंने अपना Gmail अकाउंट कई साल पहले बनाया था. उस समय ज्यादातर लोग यह नहीं समझ पाए थे कि उनका ईमेल एड्रेस आगे चलकर कितनी अहम भूमिका निभाएगा. आज वही Gmail ID बैंकिंग, नौकरी, सरकारी सेवाओं और सोशल मीडिया अकाउंट्स से जुड़ी होती है.

यूजर्स के बीच एक्साइटमेंट

सोशल मीडिया पर भी इस संभावित फीचर को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है. अगर यह सुविधा सच में आती है, तो यह लाखों लोगों के लिए बड़ी खबर होगी. कई यूजर्स ने Gmail उस दौर में बनाया था, जब उन्हें इसकी अहमियत का अंदाजा नहीं था.

फिलहाल Google की ओर से इस फीचर को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. लेकिन सपोर्ट पेज की मौजूदगी यह जरूर बताती है कि कंपनी Gmail यूजर्स को जल्द ही यह नया विकल्प दे सकती है.