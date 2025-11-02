Gold-Silver Rate: अब इतना सस्ता हो गया सोना, क्या ये खरीदने का सही समय है?

- भारतीय सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव हो रहा है
- 24 कैरेट सोने का भाव ₹1,20,770 प्रति 10 ग्राम और चांदी ₹1,49,125 प्रति किलोग्राम है
- बाजार विशेषज्ञों के अनुसार सोने की गिरती कीमतें लॉन्ग टर्म निवेश के लिए खरीदारी का अच्छा विकल्प हो सकता है
Gold-Silver Rate: भारतीय सर्राफा बाज़ार में सोने और चांदी की कीमतों में इन दिनों काफी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है. वैश्विक कारकों और लोकल मांग के चलते भाव लगातार बदल रहे हैं. रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद अब कीमतें थोड़ी नीचे आई हैं, जिससे ग्राहकों और निवेशकों दोनों के मन में खरीदारी का सही समय जानने की उत्सुकता बढ़ गई है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार 24 कैरेट सोने की कीमत ₹1,20,770 प्रति 10 ग्राम और चांदी ₹1,49,125 प्रति किलोग्राम है.
|धातु
|कैरेट
|10 ग्राम का भाव
|सोना
|24 कैरेट
|₹1,20,770
|सोना
|22 कैरेट
|₹1,10,630
|चांदी
|999 शुद्ध
|₹1,49,125 प्रति किलोग्राम
पिछले समय में कम हुईं कीमतें
पिछले कुछ हफ्तों में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी से गिरावट देखने को मिली है. रिकॉर्ड ऊँचाई से तुलना करें तो सोना 10,000 रुपये प्रति 10 ग्राम से अधिक सस्ता हो चुका है, जबकि चांदी की कीमतों में प्रति किलो 25,000 रुपये से अधिक की गिरावट आई है.
गिरावट की वजह
- अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने की कीमतों पर दबाव बना हुआ है
- अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना सोने को महंगा बना देता है, जिससे मांग घटती है
- यूएस फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों को लेकर रुख
- रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचने के बाद निवेशकों ने बड़े पैमाने पर मुनाफा कमाने के लिए बिकवाली की
क्या यह खरीदारी का सही समय है?
बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि सोने और चांदी की कीमतों में आई यह गिरावट खरीदारी का एक अच्छा मौका हो सकती है.क्योंकि कीमतें अपने रिकॉर्ड हाई लेवल से काफी नीचे आ चुकी हैं, यह लॉन्ग टर्म के निवेश के लिए एक अच्छा समय हो सकता है.
