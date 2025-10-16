दिवाली-धनतेरस से पहले सातवें आसमान पर पहुंचा सोने-चांदी का भाव,आज 10 ग्राम सोना हुआ इतना महंगा, जानें ताजा रेट

Gold-Silver Price Today: दिवाली और धनतेरस से पहले सोने-चांदी की कीमतें सातवें आसमान पर पहुंच गई हैं. देश में गोल्ड के दाम लगातार नए रिकॉर्ड बना रहे हैं, और अब तो 24 कैरेट सोना 1.3 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गया है. अगर आप आने वाले दिनों में सोना खरीदने की सोच रहे हैं, तो ये जानना जरूरी है कि आज के भाव कहां तक पहुंच गए हैं.

MCX पर सोने-चांदी का ताजा रेट

गुरुवार, 16 अक्टूबर को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दिसंबर डिलीवरी वाला सोना 1,28,395 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए ऑल-टाइम हाई पर पहुंच गया. वहीं फरवरी और अप्रैल डिलीवरी वाले कॉन्ट्रैक्ट्स ने भी 1,29,368 रुपये और 1,30,839 रुपये प्रति 10 ग्राम तक का स्तर छुआ.

सुबह 10:03 बजे (IST) तक सोना 128,163 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था, जो पिछले दिन से करीब 953 रुपये या 0.75% ज्यादा था.

वहीं चांदी ने भी तेजी दिखाई और MCX पर 1 किलो चांदी का भाव 1,64,571 रुपये रहा, जिसमें 2365 रुपये यानी 1.46% की बढ़त दर्ज की गई.

इंटरनेशनल मार्केट में भी चमका गोल्ड

दुनियाभर में भी सोने का जलवा जारी है. इंटरनेशनल मार्केट में स्पॉट गोल्ड $4,241.77 प्रति औंस के नए रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया, जबकि अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स दिसंबर डिलीवरी के लिए 1.2% बढ़कर $4,253.70 प्रति औंस पर ट्रेड कर रहे थे.

चांदी की बात करें तो स्पॉट सिल्वर $53.17 प्रति औंस पर रही और इस हफ्ते की शुरुआत में $53.60 का रिकॉर्ड हाई छू चुकी है.

क्यों बढ़ रहे हैं सोने के दाम?

गोल्ड की ये जबरदस्त तेजी कई वजहों से देखने को मिल रही है

अमेरिका में गवर्नमेंट शटडाउन से निवेशक सुरक्षित निवेश (safe-haven) की तरफ जा रहे हैं.

भारत-अमेरिका ट्रेड टेंशन और ग्लोबल अनिश्चितता ने भी गोल्ड की डिमांड बढ़ाई है.

केंद्रीय बैंकों द्वारा भारी मात्रा में गोल्ड खरीद ने कीमतों को और सपोर्ट दिया है.

सोने के दाम में करीब 60% तक की तेजी

इस साल अब तक सोने में करीब 60% तक की बढ़त दर्ज की जा चुकी है. कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये तेजी नवंबर तक जारी रह सकती है, क्योंकि त्योहारों का सीजन आने वाला है और खरीदार अब धनतेरस और दिवाली की शॉपिंग की तैयारी में जुट गए हैं.

अगर आप सोने में निवेश करना चाहते हैं, तो ध्यान रखें कि इस वक्त गोल्ड मार्केट अपने पीक पर है. फिजिकल गोल्ड की खरीदारी के बजाय आप SGB (Sovereign Gold Bond) या गोल्ड ETF जैसे ऑप्शन पर विचार कर सकते हैं, जहां टैक्स बेनिफिट और सिक्योरिटी दोनों मिलते हैं.

