Gold Rate Today: नवरात्रि पर गुड न्यूज, सोना लगातार दूसरे दिन धड़ाम, दिवाली तक और सस्ते होने के आसार

Gold Rate In India Today: त्योहारी सीजन और सेफ-हेवन डिमांड की वजह से सोना इन दिनों रिकॉर्ड स्तर के पास पहुंच गया है. सिर्फ सोना ही नहीं,चांदी की कीमत भी तेजी से बढ़ रही है. हालांकि, आज यानी 26 सितंबर को अगर आप सोना-चांदी (Gold Silver Price Today) खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको थोड़ी राहत मिलने वाली है, क्योंकि सोने और चांदी का रेट आज घट गया है.

चलिए जानते है नवरात्रि के पांचवें दिन सोना-चांदी किस रेट (Gold Silver Rate Today) पर आपको मिलने वाला है.

सोना करीब 1,190 रुपये सस्ता

इंडिया बुलियन एसोसिएशन (IBA) के मुताबिक, शुक्रवार को सोने का भाव (Gold Rate Today) 1,13,170 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा, जबकि गुरुवार को यह 1,14,360 रुपये था. यानी एक दिन में सोना करीब 1,190 रुपये सस्ता हो गया है.

अलग-अलग शहरों में आज सोने का भाव

अगर देश के अलग-अलग शहरों की बात करें तो दिल्ली में सोना 1,12,790 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा. मुंबई में यह 1,12,980 रुपये, बेंगलुरु में 1,13,070 रुपये और कोलकाता में 1,12,830 रुपये पर है. सबसे ज्यादा दाम चेन्नई में देखने को मिला जहां सोना 1,13,310 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा.

MCX पर सोने-चांदी का भाव

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दिसंबर फ्यूचर्स का सोना शुक्रवार सुबह कमजोर होकर खुला. गोल्ड का रेट पिछले बंद भाव 1,13,871 रुपये से 0.06% नीचे आकर 1,13,795 रुपये पर खुला. सुबह 9:10 बजे यह 29 रुपये फिसलकर 1,13,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रहा था. वहीं, चांदी का रेट(Silver Price Today) 254 रुपये टूटकर 1,36,802 रुपये प्रति किलो पर आ गया.

ग्लोबल मार्केट में क्या है गोल्ड-सिल्वर का रेट

रिपोर्ट के अनुसार, स्पॉट गोल्ड (Spot Gold) की कीमत 0.2% गिरकर $3,741.21 प्रति औंस हो गई, हालांकि इस सप्ताह अब तक सोना 1.6% ऊपर है. वहीं, दिसंबर डिलीवरी के लिए अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स (US Gold Futures) $3,771.30 पर स्थिर रहे.इस बीच, स्पॉट सिल्वर (Spot Silver) 0.6% गिरकर $44.96 प्रति औंस हो गई.

मार्केट एक्सपर्ट की राय

कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता का कहना है कि फेडरल रिजर्व का हालिया फैसला काफी हद तक पहले से अनुमानित था और लॉन्ग टर्म में सोने का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है. हालांकि,लेबर मार्केट और मुद्रास्फीति (Inflation) अब भी फेड के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं.उन्होंने यह भी कहा शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग यानी मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है.

