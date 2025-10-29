24 घंटे में सोना ₹2,600 और चांदी ₹6,700 महंगी, जानें 10 ग्राम गोल्ड की कीमत

Gold-Silver Rate: सर्राफा बाजार में बुधवार को सोने की कीमतों में बड़ी उछाल देखने को मिला. फेडरल रिजर्व (Federal Reserve) के नतीजे आने से ठीक पहले सुरक्षित निवेश (Safe Haven) के लिए शुरू हुई खरीदारी के नए दौर के चलते सोना ₹2,600 महंगा हो गया. सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी तेज उछाल आया. चांदी ₹6,700 बढ़कर ₹1,51,700 प्रति किलोग्राम हो गई. मंगलवार को चांदी ₹1,45,000 प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी
सोने की कीमतों का हाल
|प्योरिटी
|बुधवार को कीमत (प्रति 10 ग्राम)
|मंगलवार को बंद कीमत (प्रति 10 ग्राम)
|इजाफा
|99.9% शुद्ध सोना
|₹1,24,400
|₹1,21,800
|₹2,600
|99.5% शुद्ध सोना
|₹1,23,800
|₹1,21,200
|₹2,600
उछाल की अहम वजहें
एचडीएफसी सिक्योरिटीज के विश्लेषक सौमिल गांधी के अनुसार, "पश्चिम एशियाई क्षेत्र में भू-राजनीतिक चिंताएं बढ़ने की वजह से सौदेबाजी में खरीदारी और सुरक्षित निवेश वाले संसाधनों की मांग फिर से बढ़ गई है. इसके साथ ही फेडरल रिजर्व के नतीजों से पहले सोने की कीमतें 4,000 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर पहुंच गईं."
क्या सस्ता होगा सोना?
मिराए एसेट शेयरखान के प्रवीण सिंह ने कहा कि, "फेडरल रिजर्व के रेपो दर में 0.25 प्रतिशत कटौती किए जाने की उम्मीद है, क्योंकि केंद्रीय बैंक अब कमजोर होते रोजगार बाजार पर फोकस कर रहा है. दर कटौती से सोने की कीमतों में गिरावट सीमित रहेगी." हालांकि, कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि अमेरिका-चीन व्यापार तनाव कम होने के संकेतों से सोने की मांग में तेजी कुछ थम सकती है. इसके लिए कैची हेडलाइन बनाएं
