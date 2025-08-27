विज्ञापन
EPFO 3.0 जल्द होगा लॉन्च: 8 करोड़ कर्मचारियों को मिलेंगे ये बड़े फायदे, जानें कैसे बदलेगा PF का पूरा सिस्टम

EPFO 3.0 को जून 2025 में लॉन्च होना था, लेकिन टेक्निकल टेस्टिंग की वजह से देरी हुई है. उम्मीद है कि अब जल्द ही यह प्लेटफॉर्म सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा.

नई दिल्ली:

अगर आप नौकरीपेशा हैं और हर महीने PF अकाउंट में पैसा जाता है, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है. EPFO  का नया डिजिटल प्लेटफॉर्म EPFO 3.0 जल्द ही लॉन्च होने वाला है. इसके आने के बाद PF से जुड़ी कई बड़ी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पैसा निकालने से लेकर क्लेम करने तक हर काम आसान हो जाएगा.

आइए जानते हैं कि EPFO 3.0  लॉन्च होने से PF का पूरा सिस्टम कैसे बदलने वाला है और इससे 8 करोड़ कर्मचारियों को क्या-क्या  बड़े फायदे मिलने वाले हैं.

EPFO 3.0 क्या है?

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने नए वर्जन EPFO 3.0 को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. इस प्लेटफॉर्म का मकसद है PF सर्विस को तेज, आसान और पूरी तरह डिजिटल बनाना. सरकार ने इसके लिए इंफोसिस, विप्रो और TCS जैसी बड़ी IT कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया है.

EPFO 3.0 के लॉन्च में देरी

EPFO 3.0 को जून 2025 में लॉन्च होना था, लेकिन टेक्निकल टेस्टिंग की वजह से देरी हुई है. उम्मीद है कि अब जल्द ही यह प्लेटफॉर्म सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगा.

EPFO 3.0 में कर्मचारयों को मिलेंगे ये फायदे

1. UPI से भी निकलेगा PF का पैसा

नए प्लेटफॉर्म पर PF निकासी UPI के जरिए भी हो सकेगी. यानी Google Pay, PhonePe या Paytm जैसे ऐप से भी पैसा निकालना आसान हो जाएगा. यह खास तौर पर इमरजेंसी में बहुत मददगार साबित होगा.

2. ATM से सीधे PF विड्रॉल की फैसिलिटी

EPFO 3.0 के आने के बाद आप अपने PF अकाउंट से सीधे ATM से पैसे निकाल पाएंगे. जैसे बैंक अकाउंट से कैश निकलता है, वैसे ही PF का पैसा भी तुरंत मिलेगा. इसके लिए UAN एक्टिव होना और बैंक अकाउंट से आधार लिंक होना जरूरी होगा.

3. ऑनलाइन क्लेम और करेक्शन आसान

अब PF क्लेम और पर्सनल डिटेल्स में बदलाव के लिए ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं होगी. सब कुछ ऑनलाइन होगा और सिर्फ OTP से करेक्शन हो जाएगा. क्लेम स्टेटस भी आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा.

4. डेथ क्लेम का फास्ट सेटलमेंट

EPFO ने हाल ही में निर्देश दिया है कि डेथ क्लेम का निपटारा अब और आसान किया जाएगा. नाबालिग बच्चों के लिए गार्जियनशिप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी. इससे परिवार को तुरंत मदद मिलेगी.

5. बेहतर डिजिटल एक्सपीरिएंस

नया EPFO 3.0 प्लेटफॉर्म ज्यादा यूजर फ्रेंडली होगा. इसमें PF अकाउंट का बैलेंस, कॉन्ट्रिब्यूशन और अन्य डिटेल्स ट्रैक करना आसान होगा.

EPFO दे रही कई खास सुविधाएं

इसके अलावा EPFO ने कई और सुविधाएं शुरू की हैं. आधार से KYC प्रोसेस आसान हुआ है, नाम और जन्मतिथि में करेक्शन ऑनलाइन हो रहा है और नौकरी बदलने पर PF ट्रांसफर भी फास्ट हो गया है.
 

EPFO 3.0, EPFO New Rules 2025, PF Withdrawal From ATM, EPFO ​​3.0 Benefits, PF Withdrawal UPI
