विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ा, जेब पर कितना असर पड़ेगा, जानिए नए रेट्स

Delhi Metro Fare Hike 2025: दिल्ली मेट्रो के किराए में बढ़ोतरी दूरी के हिसाब 1 रुपये से 4 रुपये तक की गई है. वहीं, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर अधिकतम पांच रुपये तक बढ़ोतरी की गई है. 

Read Time: 2 mins
Share
दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ा, जेब पर कितना असर पड़ेगा, जानिए नए रेट्स
Delhi Metro Fare Hike 2025: DMRC का कहना है कि यह बदलाव "मिनिमल इन्क्रीज" यानी बहुत हल्की बढ़ोतरी है, ताकि यात्रियों पर ज्यादा बोझ न पड़े.
नई दिल्ली:

Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अब जेब थोड़ी और ढीली करनी होगी. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने आज यानी 25 अगस्त से किराए में बढ़ोतरी का फैसला किया है. दूरी के हिसाब से अब किराया 1 रुपये से 4 रुपये तक ज्यादा देना होगा. वहीं, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर भी अधिकतम 5 रुपये तक बढ़ोतरी की गई है.

यानी जो यात्री हर दिन मेट्रो से लंबी दूरी तय करते हैं ...उनपर सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है.

DMRC का कहना है कि यह बदलाव "मिनिमल इन्क्रीज" यानी बहुत हल्की बढ़ोतरी है, ताकि यात्रियों पर ज्यादा बोझ न पड़े. नई किराया दरें इस प्रकार हैं:  

देखें पूरी रेट लिस्ट:

साधारण दिनों का किराया (Normal Days Fare):

    •    0–2 किमी : ₹10 → ₹11
    •    2–5 किमी : ₹20 → ₹21
    •    5–12 किमी : ₹30 → ₹31
    •    12–21 किमी : ₹40 → ₹42
    •    21–32 किमी : ₹50 → ₹54
    •    32 किमी से अधिक : ₹60 → ₹64

राष्ट्रीय अवकाश व रविवार का किराया (National Holiday & Sunday Fare):


    •    0–2 किमी : ₹10 → ₹11
    •    2–5 किमी : ₹10 → ₹11
    •    5–12 किमी : ₹20 → ₹21
    •    12–21 किमी : ₹30 → ₹32
    •    21–32 किमी : ₹40 → ₹43
    •    32 किमी से अधिक : ₹50 → ₹52

एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन

इस रूट पर भी किराया बढ़ाया गया है. यात्रियों को दूरी के आधार पर अब 1 रुपये से 5 रुपये तक ज्यादा चुकाना होगा. 

यानी अगर आप रोज मेट्रो से सफर करते हैं तो हर ट्रिप पर भले ही किराया 1-2 रुपये ही बढ़ा हो, लेकिन महीने के हिसाब से आपकी जेब पर असर साफ नजर आएगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Delhi Metro Fare Hike 2025, Delhi Metro Route Fare, Delhi Metro New Fare Slabs, Delhi Metro Fare Revision
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com