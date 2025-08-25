दिल्ली मेट्रो का किराया बढ़ा, जेब पर कितना असर पड़ेगा, जानिए नए रेट्स

Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो से सफर करने वाले यात्रियों के लिए अब जेब थोड़ी और ढीली करनी होगी. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने आज यानी 25 अगस्त से टिकट किराए में बढ़ोतरी का फैसला किया है. दूरी के हिसाब से अब किराया 1 रुपये से 4 रुपये तक ज्यादा देना होगा. वहीं, एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर भी अधिकतम 5 रुपये तक बढ़ोतरी की गई है.

यानी जो यात्री हर दिन मेट्रो से लंबी दूरी तय करते हैं ...उनपर सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है.सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट में डीएमआरसी ने इस बात की जानकारी दी है.

The passenger fares of the Delhi Metro services have been revised with effect from today, that is, 25th August 2025 (Monday) onwards. The increase is minimal, ranging from ₹ 1 to ₹ 4 only depending on the distance of travel (upto ₹5 for the Airport Express Line). The new fare… pic.twitter.com/gOgOGmebxz — Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) August 25, 2025

DMRC का कहना है कि यह बदलाव "मिनिमल इन्क्रीज" यानी बहुत हल्की बढ़ोतरी है, ताकि यात्रियों पर ज्यादा बोझ न पड़े. यह आठ साल में पहली बार किराए में बढ़ोतरी है. आखिरी बार किराया 2017 में किराए में बदलाव किया गया था.

नई किराया दरें इस प्रकार हैं:

देखें पूरी रेट लिस्ट:

साधारण दिनों का किराया (Normal Days Fare):

• 0–2 किमी : ₹10 → ₹11

• 2–5 किमी : ₹20 → ₹21

• 5–12 किमी : ₹30 → ₹31

• 12–21 किमी : ₹40 → ₹42

• 21–32 किमी : ₹50 → ₹54

• 32 किमी से अधिक : ₹60 → ₹64

राष्ट्रीय अवकाश व रविवार का किराया (National Holiday & Sunday Fare):



• 0–2 किमी : ₹10 → ₹11

• 2–5 किमी : ₹10 → ₹11

• 5–12 किमी : ₹20 → ₹21

• 12–21 किमी : ₹30 → ₹32

• 21–32 किमी : ₹40 → ₹43

• 32 किमी से अधिक : ₹50 → ₹52

एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन

इस रूट पर भी किराया बढ़ाया गया है. यात्रियों को दूरी के आधार पर अब 1 रुपये से 5 रुपये तक ज्यादा चुकाना होगा. नया किराया स्लैब अब पूरे मेट्रो नेटवर्क पर लागू हो गया है, जो 390 किलोमीटर से अधिक लम्बा है और दिल्ली-एनसीआर के 285 से अधिक स्टेशनों पर सेवाएं प्रदान करता है.

यानी अगर आप रोज मेट्रो से सफर करते हैं तो हर ट्रिप पर भले ही किराया 1-2 रुपये ही बढ़ा हो, लेकिन महीने के हिसाब से आपकी जेब पर असर साफ नजर आएगा.