विज्ञापन
विशेष लिंक

सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: नया 'कंपोजिट सैलरी अकाउंट ' लॉन्च, 2 करोड़ का फ्री इंश्योरेंस सहित मिलेंगे ये बडे़ फायदे

Composite Salary Account: यह एक ऐसा सैलरी अकाउंट है जिसमें बैंक की सुविधा, इंश्योरेंस कवर और डेबिट क्रेडिट कार्ड के फायदे एक साथ मिलते हैं. यानी अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं होगी.

Read Time: 4 mins
Share
सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी: नया 'कंपोजिट सैलरी अकाउंट ' लॉन्च, 2 करोड़ का फ्री इंश्योरेंस सहित मिलेंगे ये बडे़ फायदे
Composite Salary Account Package for Central Govt Employees: इसमें ₹1.5 करोड़ का एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ₹2 करोड़ का एयर कवर और सस्ती लोन सुविधा मिलेगी.
नई दिल्ली:

अगर आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके बहुत काम की है. मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नया और खास कंपोजिट सैलरी अकाउंट (Composite Salary Account) लॉन्च किया है. इस एक ही अकाउंट में बैंकिंग, इंश्योरेंस और कार्ड से जुड़े कई बड़े फायदे मिलेंगे. सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें करोड़ों रुपये का इंश्योरेंस कवर बिल्कुल मुफ्त दिया जा रहा है. सरकार का मकसद है कि सरकारी कर्मचारियों को पैसा, बैंकिंग और सुरक्षा तीनों चीजों की टेंशन न रहे.

क्या है कंपोजिट सैलरी अकाउंट?

कंपोजिट सैलरी अकाउंट एक ऐसा सैलरी अकाउंट है जिसमें बैंक की सुविधा, इंश्योरेंस कवर और डेबिट क्रेडिट कार्ड के फायदे एक साथ मिलते हैं. यानी अलग अलग जगह जाने की जरूरत नहीं होगी. यह स्कीम वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने सभी सरकारी बैंकों के साथ मिलकर शुरू की है. यह सुविधा ग्रुप A, B और C सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है.

जीरो बैलेंस अकाउंट और आसान बैंकिंग फैसिलिटी

  • इस सैलरी अकाउंट में जीरो बैलेंस की सुविधा मिलेगी. यानी खाते में पैसा न होने पर भी कोई चार्ज नहीं लगेगा.
  • RTGS, NEFT और UPIजैसी सुविधाएं फ्री मिलेंगी.
  • चेक बुक की सुविधा भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के दी जाएगी.
  • लॉकर लेने पर भी किराए में छूट मिलेगी.
  • परिवार के सदस्यों के लिए फैमिली बैंकिंग का फायदा भी मिलेगा.

सस्ते ब्याज पर मिलेगा लोन

इस अकाउंट के तहत सरकारी कर्मचारियों को होम लोन, एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन और पर्सनल लोन कम ब्याज दर पर मिलेगा. इतना ही नहीं लोन लेने पर प्रोसेसिंग फीस भी कम या माफ हो सकती है. इसका सीधा फायदा यह होगा कि घर गाड़ी या बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन लेना आसान और सस्ता हो जाएगा.

1.5 करोड़ तक का फ्री एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर

इस स्कीम में सरकारी कर्मचारियों को पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर दिया जाएगा. अगर किसी कर्मचारी के साथ हादसा होता है तो उसे या उसके परिवार को ₹1.5 करोड़ तक का इंश्योरेंस कवर मिलेगा. यह इंश्योरेंस पूरी तरह फ्री होगा और सैलरी अकाउंट के साथ ही मिलेगा.

हवाई यात्रा करने वालों के लिए 2 करोड़ का कवर

अगर कोई सरकारी कर्मचारी हवाई यात्रा करता है और किसी हादसे का शिकार हो जाता है तो इस स्कीम में ₹2 करोड़ तक का एयर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस दिया जाएगा. यह कवर भी सैलरी अकाउंट के साथ ही मिलेगा. यानी फ्लाइट में सफर करने वालों के लिए यह बड़ी राहत है.

लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ कवर भी शामिल

इस अकाउंट में ₹20 लाख तक का लाइफ इंश्योरेंस कवर भी मिलेगा. जरूरत पड़ने पर कम प्रीमियम देकर इस कवर को और बढ़ाया जा सकता है. इसके अलावा कर्मचारी और उसके परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा भी दी जाएगी. इसमें बेस प्लान के साथ टॉप अप का ऑप्शन होगा ताकि कम खर्च में ज्यादा कवर मिल सके.

डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर खास फायदे

  • कंपोजिट सैलरी अकाउंट में मिलने वाले डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर कई एक्स्ट्रा फायदे होंगे.
  • एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक ऑफर और अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन जैसी सुविधाएं मिलेंगी.
  • कार्ड पर कोई मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं लिया जाएगा.

पुराने अकाउंट को भी  कंपोजिट सैलरी अकाउंट में बदलने की सुविधा

सरकार ने सभी सरकारी बैंकों से कहा है कि वे इस स्कीम की जानकारी ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों तक पहुंचाएं. जो कर्मचारी पहले से सैलरी अकाउंट चला रहे हैं वे अपनी सहमति से पुराने अकाउंट को इस नए कंपोजिट सैलरी अकाउंट में बदल सकते हैं. इसके लिए बैंकों में खास कैंप भी लगाए जाएंगे.

यह स्कीम इसलिए खास है क्योंकि इसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस और मेडिकल कवर तीनों चीजें एक ही जगह मिल जाती हैं. इससे सरकारी कर्मचारियों को अलग अलग पॉलिसी लेने या बैंक के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. एक ही अकाउंट से फाइनेंशियल सिक्योरिटी और बेनिफिट दोनों मिलेंगी.

सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत

सरकार का कहना है कि देश की व्यवस्था चलाने में सरकारी कर्मचारी अहम भूमिका निभाते हैं. ऐसे में उनकी आर्थिक सुरक्षा मजबूत करना जरूरी है. कंपोजिट सैलरी अकाउंट इसी सोच के साथ लाया गया है ताकि सरकारी कर्मचारियों को आसान बैंकिंग ,इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल सके.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Composite Salary Account, Central Govt Employees, Central Govt Employees Salary Account, Govt Employees Insurance Benefit, Zero Balance Salary Account
Get App for Better Experience
Install Now