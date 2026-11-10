छठ पूजा पर दिल्ली से पटना के लिए वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन, देखें कितनी सीटें, किराया और टाइम शेड्यूल

छठ पूजा पर दिल्ली से बिहर जाने वाले यात्रियों को रेलवे ने बड़ा तोहफा दिया है.नई दिल्ली-पटना वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन बुधवार, 11 नवंबर से शुरू हो रही है. जिन लोगों को घर जाने के लिए अब तक ट्रेन का टिकट नहीं मिला है, उनके लिए ये खुशी की खबर है. फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन से आपका सफर आसान होने जा रहा है. छठ पूजा के लिए घर जाने वालों की भीड़ को देखते हुए रेलवे ने दिल्ली और पटना के बीच रिजर्वर्ड वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन चलाई है. इस ट्रेन के चलने से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी.

वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन में 700 सीटें

20 कोच वाली वंदे भारत फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन में 700 से ज्यादा सीटें मौजूद हैं, यह सीटें पूरी तरह से रिजर्वर्ड हैं.मतलब यह कि यात्रा से पहले बुकिंग करानी जरूरी होगा. बिना बुकिंग इस ट्रेन में यात्रा का लाभ नहीं लिया जा सकेगा. वंदे भारत ट्रेन पूरी तरह आधुनिक सुविधाओं से लैस है. यह ट्रेन दिल्ली से अलीगढ़, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन,बक्सर होते हुए आरा होते हुए पटना जाएगी.इससे समय की बहुत बचत होगी साथ ही आरामदायक यात्रा का लाभ भी मिलेगा.

नई दिल्ली से पटना कितने घंटे में पहुंचेगी?

वंदे भारत ट्रेन नंबर- 02252 नई दिल्ली से पटना और 02251- पटना से नई दिल्ली के लिए 26 नवंबर तक चलाई जा रही है. यह ट्रेन बुधवार को सुबह 5 बजे नई दिल्ली से चलेगी और रात को 6.30 बजे पटना जंक्शन पहुंचेगी. मतलब 13 घंटे 30 में पटना पहुंचेगी.

वंदे भारत के स्टॉपेज कहां-कहां हैं?

अलीगढ़

कानपुर सेंट्रल

प्रयागराज

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन

बक्सर

आरा

वंदे भारत स्पेशल ट्रेन का कितना किराया?

वंदे भारत चेयर कार का किराया 2395 रुपये और एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 4450 रुपये है. IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट से ट्रेन में सीटों की उपलब्धता के आधार पर टिकट बुक करवाई जा सकती है.

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