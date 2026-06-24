दिल्ली से बिहार सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर, 28 जून से चलेगी नई साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन, जान लें रूट और टाइमिंग

अगर आप अक्सर दिल्ली से बिहार के बीच सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी हो सकती है. 28 जून से दोनों राज्यों के बीच एक और नई साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन शुरू होने जा रही है. इससे रेलवे की कनेक्टिविटी तो मजबूत होगी ही, साथ में यात्रियों के लिए सफर करना पहले से ज्यादा और आसान हो जाएगा. ये ट्रेन बिहार के छपरा से दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनस के बीच चलेगी. यह ट्रेन 28 जून से छपरा से और 29 जून से आनंद विहार से नियमित सेवा देगी. इसी कड़ी में आज हम आपको इस ट्रेन का रूट, टाइमिंग, स्टॉप समेत जरूरी डिटेल बताने जा रहे हैं. आइए जानते हैं...

क्या है ट्रेन नंबर?

छपरा से आनंद विहार टर्मिनस के बीच चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन का नंबर 12527 होगा. वहीं, आनंद विहार टर्मिनल से छपरा जाने वाली ट्रेन का नंबर 12528 होगा.

क्या है टाइमिंग?

ये साप्ताहिक ट्रेन छपरा से हर रविवार को रात 8 बजकर 50 मिनट पर रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 2 बजे आनंद विहार पहुंचेगी. साथ ही आनंद विहार टर्मिनल से ये ट्रेन हर सोमवार को शाम 4 बजकर 25 मिनट पर होगी और अगले दिन सुबह 9 बजकर 40 मिनट पर छपरा पहुंचेगी.

कहां-कहां रुकेगी ट्रेन?

अपने पूरे सफर के दौरान छपरा-आनंद विहार साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन बलिया, मऊ, आजमगढ़, शाहगंज, जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, अलीगढ़ और गाजियाबाद स्टेशन पर रुकेगी. इससे उत्तर प्रदेश के यात्रियों के लिए भी सफर आसान होगा.

कौन-कौन से कोच होंगे?

छपरा-आनंद विहार साप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन में जनरल, स्लीपर और एसी कोच लगाए जाएंगे. इसके अलावा यात्री अन्य जानकारी पाने के लिए NTES पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं. साथ ही 139 पर भी कॉल कर सकते हैं.

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