Budget 2026: क्या खत्म हो जाएगा Old Tax Regime? जानिए पुराने टैक्स सिस्टम की होगी विदाई या मिलेगी राहत? क्या हैं उम्मीदें

Budget 2026 Expectations on Income Tax : जैसे-जैसे 1 फरवरी 2026 पास आ रही है, नौकरीपेशा से लेकर आम लोगों की नजर सीधे इनकम टैक्स पर टिक गई है. वजह ये है कि पिछले बजट में सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम (New Tax Regime) को डिफॉल्ट बना दिया था. उसके बाद भले ही ओल्ड टैक्स रिजीम (Old Tax Regime) का ऑप्शन अभी मौजूद है, लेकिन सरकार का इशारा साफ था कि आगे का रास्ता नया टैक्स सिस्टम ही है.

अब बजट 2026 से पहले लोगों के मन में एक बार फिर ये सवाल घूम रहा है कि ओल्ड टैक्स रिजीम जारी रहेगा या धीरे-धीरे पूरी तरह खत्म हो जाएगा.

New Tax Regime डिफॉल्ट बनने के बाद क्यों बढ़ी चिंता?

पिछले बजट में सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम को ज्यादा आसान टैक्स स्लैब और कम नियमों के साथ आगे बढ़ाया.इसके तहत बड़ी राहत तब मिली जब 12 लाख रुपये तक की सालाना इनकम को टैक्स फ्री कर दिया गया. इससे दोनों टैक्स सिस्टम के बीच फर्क साफ हो गया. अब कई टैक्सपेयर्स को लगने लगा है कि ओल्ड टैक्स रिजीम को जानबूझकर पीछे किया जा रहा है. इसी वजह से यूनियन बजट 2026 से पहले लोग ओल्ड टैक्स रिजीम को लेकर खास उम्मीद कर रहे हैं.

ओल्ड टैक्स रिजीम मिडिल क्लास के लिए क्यों जरूरी?

न्यू टैक्स रिजीम भले आसान लगे, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में मिडिल क्लास परिवार ओल्ड टैक्स रिजीम पर निर्भर हैं. 80C में निवेश, 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस, होम लोन पर ब्याज और HRA जैसे फायदे असल टैक्स बोझ को काफी कम कर देते हैं. जिन लोगों ने लंबे समय के लिए निवेश और लोन प्लान किए हैं, उनके लिए अचानक सिस्टम बदलना आसान नहीं है. बजट 2026 में यही सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार इस वर्ग की जरूरतों को समझेगी या नहीं.

Budget 2026 में होगा Old से New टैक्स रिजीम में आसान ट्रांजिशन?

अगर सरकार ओल्ड टैक्स रिजीम को धीरे-धीरे खत्म करने का फैसला करती है, तो टैक्सपेयर्स को ट्रांजिशन राहत की उम्मीद है. एकदम से बदलाव करने से उन लोगों को नुकसान हो सकता है, जिन्होंने पहले से टैक्स सेविंग निवेश कर रखे हैं. बजट 2026 में ऐसा फ्रेमवर्क आ सकता है, जिससे लोग बिना नुकसान के Old से New Tax Regime की तरफ शिफ्ट कर सकें.

Old Tax Regime की वापसी या विदाई?

बजट 2026 ओल्ड टैक्स रिजीम के भविष्य के लिए बेहद अहम माना जा रहा है. सरकार के पास दो रास्ते हैं. पहला यह कि वह ओल्ड टैक्स रिजीम को फिर से मजबूत करे और डिडक्शन लिमिट बढ़ाए. दूसरा यह कि न्यू टैक्स रिजीम को ही पूरी तरह आगे बढ़ाते हुए पुराने सिस्टम को धीरे-धीरे खत्म करें. अब यह वित्त मंत्री के बजट भाषण से ही साफ होगा कि सरकार किस दिशा में जाना चाहती है.

सालों से नहीं बदला ओल्ड टैक्स रिजीम

ओल्ड टैक्स रिजीम की सबसे बड़ी दिक्कत यही रही है कि इसमें सालों से कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ. न टैक्स स्लैब बदले और न ही 80C जैसे अहम सेक्शन की लिमिट बढ़ी. इसी वजह से हर बजट में उम्मीद बनती है कि शायद इस बार ओल्ड टैक्स रिजीम को भी कुछ राहत मिले. बजट 2026 में टैक्सपेयर्स इसी उम्मीद के साथ नजर लगाए बैठे हैं.

टैक्स प्लानिंग में बढ़ती उलझन

हर साल ओल्ड टैक्स रिजीम को लेकर चल रही अटकलों ने टैक्स प्लानिंग को मुश्किल बना दिया है. लोग यह तय नहीं कर पा रहे कि निवेश किस हिसाब से करें. बजट 2026 से टैक्सपेयर्स को एक साफ रोडमैप चाहिए, ताकि वे आने वाले सालों के लिए सही फैसला ले सकें.

Budget 2026 क्यों है खास?

1 फरवरी 2026 को पेश होने वाला बजट मोदी सरकार 3.0 का तीसरा पूर्ण बजट होगा. यह इसलिए भी अहम है क्योंकि 1 अप्रैल 2026 से नया Income Tax Act 2025 लागू होने वाला है, जो करीब 60 साल पुराने टैक्स कानून की जगह लेगा. ऐसे में बजट 2026 आने वाले टैक्स सिस्टम की दिशा तय करने वाला बजट बन सकता है.

बजट 2026 यह तय करेगा कि ओल्ड टैक्स रिजीम का भविष्य क्या है. टैक्सपेयर्स अब किसी कयास में नहीं रहना चाहते. उन्हें साफ जवाब चाहिए कि आगे कौन सा सिस्टम अपनाना है. 1 फरवरी को आने वाला बजट मिडिल क्लास के लिए बड़ा फैसला लेकर आ सकता है.