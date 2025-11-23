बच्‍चे का हैप्‍पी बर्थडे मनाना हो या अपनी वेडिंग एनिवर्सिरी मनानी हो, प्री-वेडिंग शूट कराना हो या फिर किसी खास मौके पर फोटोशूट कराना हो... आप देश की सबसे तेज ट्रेन 'नमो भारत रैपिड रेल' में ये सब सेलिब्रेट कर सकते हैं. यहां आप अपने इंस्‍टाग्राम के लिए रील भी बनवाएंगे तो मेट्रो की तरह कोई मनाही नहीं है, कोई जुर्माना भी नहीं लगेगा. चौंकिए मत! दरअसल, एनसीआरटीसी (NCRTC) ने दिल्‍ली से मेरठ के बीच चलने वाली अपनी नमो भारत ट्रेनों और स्‍टेशनों को सेलिब्रेशन के लिए खोल दिया है.

इसके लिए एक तयशुदा राशि का भुगतान करना होगा, बस. आपको घंटे के हिसाब से तय पैसे देने होंगे और आप नमो भारत ट्रेन में सफर करते हुए जन्‍मदिन या अन्‍य इवेंट्स सेलिब्रेट कर सकेंगे. रैपिड रेल की ट्रेनों में या फिर स्‍टेशनों पर आप पर्सनल इवेंट्स भी आयोजित कर सकते हैं.

कितने पैसे देने होंगे?

NCRTC की ओर से जारी आधिकारिक बयान में बताया गया है कि कोई व्‍यक्ति, मीडिया और जनसंपर्क कंपनी, इवेंट मैनेजिंग कंपनी नमो भारत ट्रेन की कोच में, चाहे वो किसी स्‍टेशन पर लगी हो, या फिर रनिंग में हो, इवेंट ऑर्गनाइज किया जा सकता है. दुहाई डिपो में मौजूद मॉक-अप कोच में भी फोटोशूट और वीडियो शूट कराया जा सकता है. इसकी बुकिंग के लिए चार्जेस 5,000 रुपये/ घंटे से शुरू होती है.

NCRTC ने फिल्म, डॉक्यूमेंट्री, विज्ञापन वगैरह के लिए भी पॉलिसी बनाई है, जिसके तहत ट्रेनें और स्टेशन कम समय के लिए भी किफायती दरों पर बुक किए जा सकेंगे.

तैयारी के लिए अतिरिक्‍त समय

बताया गया कि खास मौकों के सेलिब्रेशन की तैयारी, कोच की सजावट या शूट की तैयारी के लिए 30 मिनट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे. वहीं फंक्‍शन खत्‍म होने के बाद पैकअप यानी सामान वगैरह समेटने के लिए भी 30 मिनट का समय दिया जाएगा. ऐसे में इवेंट ऑर्गनाइज करने के लिए कोई जल्‍दबाजी नहीं होगी.

सुबह 6 से रात 11 बजे तक सेलिब्रेशन

NCRTC ने बताया है कि सेलिब्रेशन के लिए बुकिंग सुबह 6 बजे से रात 11 बजे के बीच के लिए की जा सकती है. यानी पूरे दिनभर में कभी भी आप इवेंट आयोजित कर सकेंगे. इस वजह से ट्रेन की नियमित सेवा प्रभावित न हो और यात्रियों की आवाजाही पर कोई असर न हो, इसका खास ध्‍यान रखा जाएगा. NCRTC के कर्मचारी और सुरक्षा स्टाफ पूरी नजर रखेंगे.

आम लोग दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर पर न्‍यू अशोक नगर, आनंद विहार, गाजियाबाद, साहिबाबाद और मेरठ साउथ जैसे प्रमुख स्टेशनों पर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. बर्थडे, एनिवर्सिरी वगैरह के लिए लोगों के पास अब एक अनोखा वेन्यू ऑप्‍शन हो गया है.