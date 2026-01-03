नमो भारत यात्रियों को नए साल पर झटका, अब कार पार्किंग के लिए ढीली करनी होगी जेब, जानें नए रेट्स

Namo Bharat Station Car Parking Fee Hike: अगर आप नमो भारत ट्रेन से सफर करते हैं और स्टेशन पर अपनी कार पार्क करते हैं, तो यह खबर आपके लिए है. नए साल के आगाज के साथ ही एनसीआरटीसी (NCRTC) ने यात्रियों को महंगाई का तगड़ा झटका दिया है. दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर के स्टेशनों पर कार पार्किंग की फीस में ढाई गुना तक की भारी बढ़ोतरी कर दी गई है.

क्या हुआ बदलाव?

अब तक जहां आपको 12 से 16 घंटे के लिए कार पार्क करने पर महज 30 रुपये देने पड़ते थे, वहीं अब इसके लिए 80 रुपये चुकाने होंगे. यह नए रेट्स 1 जनवरी 2026 से लागू हो गए हैं.

एक नजर नए रेट कार्ड पर

4-व्हीलर (कार)

12 से 16 घंटे की पार्किंग अब 80 रुपये (पहले 30 रुपये थी).

मासिक पास

कार के लिए पास 2000 रुपये प्रति माह और टू-व्हीलर के लिए 600 रुपये प्रति माह है.

राहत की बात

साइकिल और टू-व्हीलर (बाइक/स्कूटर) की डेली पार्किंग फीस में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है.

फ्री एंट्री

पिक-अप और ड्रॉपिंग के लिए आने वाले वाहनों को पहले की तरह 10 मिनट तक फ्री एंट्री मिलेगी.

क्यों बढ़े दाम?

NCRTC के अधिकारियों का कहना है कि पार्किंग फीस को अब दिल्ली मेट्रो (DMRC) के रेट्स के बराबर लाया गया है. यह बदलाव केवल चार पहिया वाहनों (Cars) के लिए किया गया है, जिससे व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके.

यात्रियों में नाराजगी

इस अचानक हुई बढ़ोतरी से रोजाना सफर करने वाले लोग परेशान हैं. यात्रियों का कहना है कि नमो भारत का किराया पहले से ही ज्यादा है और अब पार्किंग फीस बढ़ने से उनकी जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. कई लोगों का तो यहां तक कहना है कि अब वे स्टेशन पर कार लाना ही बंद कर देंगे.