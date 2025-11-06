विज्ञापन
विशेष लिंक

Bihar Poll Timing: आपके पोलिंग बूथ पर क्‍या है वोटिंग का समय, कब तक डाल सकेंगे वोट?

Bihar Poll Timing: वोट डालने से पहले ये जान लेना सही रहेगा कि किस सीट पर वोट डालने का समय क्‍या रहेगा, ताकि आप अपनी सुविधानुसार समय निकालकर जरूर मतदान कर सकें. 

Read Time: 3 mins
Share
Bihar Poll Timing: आपके पोलिंग बूथ पर क्‍या है वोटिंग का समय, कब तक डाल सकेंगे वोट?

Bihar Poll Timing: बिहार में विधानसभा चुनावों के लिए आज 6 नवंबर, गुरुवार को पहले चरण की वोटिंग हो रही है. पहले चरण में 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों के मतदाता अपना वोट डालेंगे. इन सीटों पर 50 से ज्‍यादा दिग्‍गजों समेत करीब 1,314 प्रत्‍याशियों की किस्‍मत ईवीएम में कैद हो जाएगी. अगर आप इन 121 विधानसभा सीटों के नागरिक हैं, वोटर्स हैं तो निश्चित तौर पर आप भी वोट डालने की तैयारी कर चुके होंगे. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन 121 सीटों पर वोटिंग का समय एक जैसा नहीं है. 

इन 121 सीटों पर वोटिंग के लिए अलग-अलग टाइमिंग तय की गई है. वोट डालने से पहले ये जान लेना सही रहेगा कि किस सीट पर वोट डालने का समय क्‍या रहेगा, ताकि आप अपनी सुविधानुसार समय निकालकर जरूर मतदान कर सकें. 

सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक वोटिंग 

आज जिन सीटों पर वोटिंग है, उनमें 3 विधानसभा सीटें ऐसी हैं, जहां वोटिंग शुरू तो होगी सुबह 7 बजे, लेकिन खत्‍म शाम 4 बजे तक ही हो जाएगी. इसमें सहरसा जिले की सिमरी बख्तियारपुर सीट और महिषी विधानसभा सीट के अलावा लखीसराय जिले की सूर्यगढ़ा विधानसभा सीट के 56 पोलिंग बूथ शामिल हैं. 

सूर्यगढ़ा के इन केंद्रों पर शाम 4 बजे तक ही वोटिंग 

लखीसराय जिले की सूर्यगढ़ा विधानसभा सीट के कुछ इलाके नक्‍सल प्रभावित क्षेत्र के तहत आते हैं. इनमें कजरा, चानन, पीरी बाजार थाना क्षेत्र के हिस्‍से शामिल हैं. ऐसे में इन इलाकों के 56 पोलिंग बूथ पर शाम 4 बजे तक ही वोटिंग होगी. इनमें ये केंद्र शामिल हैं. 

168, 169, 228, 229, 231, 232, 233, 234, 240, 242, 248, 249, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 380, 385, 407, 408, 416, 417, 422, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435 और 436. 

इन सीटों पर शाम 5 बजे तक ही वोटिंग 

पहले चरण में 121 में से 13 सीटें ऐसी हैं, जहां वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू होगी और शाम 5 बजे तक होगी. इन विधानसभा सीटों के वोटर्स को शाम 5 बजे से पहले पोलिंग बूथ पर पहुंचना होगा. इनमें ये सीटें शामिल हैं. 

मुंगेर
जमालपुर
तारापुर
कल्याणपुर
वारिसनगर
समस्तीपुर
उजियारपुर		मोरवा
सराय रंजन
मोहिउद्दीननगर
बिभूतिपुर
रोसड़ा
हसनपुर

इन सीटों पर सुबह 7 से शाम 6 बजे तक वोटिंग 

121 में से 105 विधानसभा सीटें ऐसी है, जहां सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी. इनमें कई VIP सीटें भी शामिल हैं.  जैसे- डिप्‍टी सीएम विजय कुमार सिन्‍हा की लखीसराय सीट, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव की महुआ सीट, भाजपा प्रत्‍याशी मैथिली ठाकुर की अलीनगर सीट शामिल है.  

ये भी पढ़ें: बिहार में आज 121 सीटों पर पहले चरण का मतदान, सुरक्षा के कड़े इंतजाम

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar Election, Bihar Elections 2025, First Phase Voting, Poll Timings, Voting Time
Get App for Better Experience
Install Now