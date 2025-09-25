Big Update on DA-DR Hike: नवरात्रि चल रही है, 2 अक्‍टूबर को दशहरा है और दिवाली जल्‍द आने वाली है. ऐसे में केंद्रीय कर्मियों को डीए यानी महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी (DA Hike) और रिटायर्ट कर्मियों यानी पेंशनर्स को डीआर बढ़ोतरी (DR Hike) का इंतजार है. करीब 1.15 करोड़ केंद्रीय कर्मी और पेंशनर्स जुलाई के बाद से ही उम्‍मीद लगाए बैठे हैं. इसलिए दिवाली से पहले होने वाली हर कैबिनेट मीटिंग (Cabinet Meeting) पर उनकी नजर रहती है. बुधवार को मीटिंग के बाद कैबिनेट ने इंफ्रा प्रोजेक्‍ट्स की स्‍वीकृति समेत कई बड़ी घोषणाएं की, लेकिन DA-DR हाइक का ऐलान नहीं किया गया.

इससे कर्मचारियों में असंतोष है और इस संबंध में कर्मचारी संघ ने मीटिंग से पहले ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चिट्ठी लिखी है. अब उम्‍मीद की जा रही है, सरकार का ध्‍यान इस ओर जाएगा और वो जल्‍द DA-DR बढ़ोतरी का ऐलान करेगी.

वित्त मंत्री को कर्मचारियों ने लिखा पत्र

कन्‍फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्मेंट इंप्‍लॉईज एंड वर्कर्स (CCGEW) ने 23 सिंतबर को वित्त मंत्रालय को लिखे पत्र में बताया है कि कर्मचारियों और पेंशनर्स के बीच डीए-डीआर हाइक में हो रही देरी से असंतोष है. परिसंघ के महासचिव एसबी यादव ने लिखा है-

मैं आपका ध्यान 1 जुलाई से लागू DA/DR की बकाया किस्त के घोषणा न किए जाने की ओर दिलाना चाहता हूं. आमतौर पर यह घोषणा सितंबर के आखिरी हफ्ते में की जाती थी और अक्टूबर के पहले हफ्ते में तीन महीने का बकाया भुगतान कर दिया जाता था. घोषणा में देरी से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में भारी असंतोष है.

आगे उन्‍होंने लिखा 'इसी तरह, दशहरा नजदीक है, पीएलबी और एडहॉक बोनस की घोषणा भी होनी है. परिसंघ आपसे इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने और डीए/डीआर आदेश और बोनस आदेशों की समय पर घोषणा/जारी करने का अनुरोध करता है.'

जनवरी में कितनी हुई थी DA-DR बढ़ोतरी?

इससे पहले, केंद्रीय कैबिनेट ने 1 जनवरी, 2025 से महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में 2% की बढ़ोतरी की थी, जिससे लगभग 1.15 करोड़ केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी खुश हुए थे. इस बढ़ोतरी के बाद, महंगाई भत्ता, बेसिक सैलरी के 53% से बढ़कर 55% हो गया था.

ये बढ़ोतरी 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर तय फॉर्मूले के अनुसार की गई थी. बता दें क‍ि महंगाई भत्ते और महंगाई राहत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई से बचाने और उनकी जीवन-यापन लागत को समायोजित करने के लिए दिया जाता है.