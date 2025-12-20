10 हजार से कम में ये 5 एयर प्यूरीफायर बनाएंगे आपके घर की हवा को सेफ, देखें लिस्ट

आज के समय में बढ़ता प्रदूषण सिर्फ बाहर ही नहीं, बल्कि घर के अंदर की हवा को भी नुकसान पहुंचा रहा है. धूल, धुआं, पालतू जानवरों के बाल और एलर्जी पैदा करने वाले कण सेहत पर बुरा असर डाल सकते हैं. ऐसे में एयर प्यूरीफायर अब लग्जरी नहीं, बल्कि जरूरत बनते जा रहे हैं. अच्छी बात यह है कि अब मार्केट में 10,000 रुपये से कम कीमत में भी कई अच्छे एयर प्यूरीफायर अवेलेबल हैं, जो घर की हवा को काफी हद तक साफ कर सकते हैं.

एयर प्यूरीफायर क्यों जरूरी है?

एयर प्यूरीफायर हवा में मौजूद धूल, धुआं और बैक्टीरिया को फिल्टर करता है. यह अस्थमा, एलर्जी और सांस की दिक्कत से परेशान लोगों के लिए खासतौर पर फायदेमंद होते हैं. बच्चों और बुजुर्गों के लिए भी यह सेहतमंद विकल्प माना जाता है.

कम बजट के एयर प्यूरीफायर कितने फायदेमंद

इस बजट में मिलने वाले एयर प्यूरीफायर आमतौर पर छोटे या मीडियम साइज के कमरे के लिए सही होते हैं. इनमें HEPA फिल्टर, प्री-फिल्टर और कभी-कभी एक्टिव कार्बन फिल्टर भी मिलता है. हालांकि ये हाई-एंड मॉडल जितने एडवांस नहीं होते, लेकिन रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए अच्छे विकल्प साबित होते हैं.

Mi एयर प्यूरीफायर 2C

यह मॉडल बजट सेगमेंट में काफी पॉपुलर है. इसमें True HEPA फिल्टर दिया गया है, जो हवा में मौजूद बारीक कणों को भी पकड़ लेता है. इसकी कीमत लगभग ₹6,499 है. इस एयर प्यूरीफायर का डिजाइन सिंपल है और यह छोटे कमरों के लिए परफेक्ट माना जाता है. कम शोर और आसान मेंटेनेंस की वजह से रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए यह एक अच्छा विकल्प है.

फिलिप्स AC0820/20

फिलिप्स का यह एयर प्यूरीफायर भरोसेमंद ब्रांड के साथ आता है. इसकी कीमत आम तौर पर ₹7,299 से ₹8,995 के बीच मिलती है. इसमें मल्टी-लेयर फिल्ट्रेशन सिस्टम मिलता है, जो हवा को तेजी से साफ करता है. यह बेडरूम या स्टडी रूम के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है.

लेवोइट कोर मिनी एयर प्यूरीफायर

Levoit Core Mini एक छोटा लेकिन इफेक्टिव एयर प्यूरीफायर है, जिसमें True HEPA H13 फिल्टर दिया गया है. यह 99.97% तक सूक्ष्म कणों को फिल्टर करने की क्षमता रखता है. इसका पोर्टेबल डिजाइन इसे बेडरूम, ऑफिस या छोटे अपार्टमेंट के लिए परफेक्ट बनाता है. कम शोर और बेहतर एयर क्लीनिंग परफॉर्मेंस इसकी बड़ी खासियत है. इसकी कीमत लगभग ₹6,990 है.

हनीवेल एयर टच V2 एयर प्यूरीफायर

Honeywell Air Touch V2 मॉडल मजबूत बिल्ड क्वालिटी और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है. इसकी कीमत लगभग ₹7,300 – ₹8,400 है. इसमें प्री‑फिल्टर, HEPA फिल्टर और एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर का कॉम्बिनेशन मिलता है, जो धूल, पालतू जानवरों के बाल और अन्य प्रदूषित कणों को हवा से इफेक्टिव तरीके से हटाने में मदद करता है. इसका डिजाइन सरल और इस्तेमाल में आसान है, और यह छोटे या मीडियम साइज के कमरे के लिए एक अच्छा विकल्प है.

IKEA उप्पाटविंड एयर प्यूरीफायर

IKEA UPPATVIND एक किफायती और कॉम्पैक्ट एयर प्यूरीफायर है, जिसे खासतौर पर छोटे कमरों के लिए डिजाइन किया गया है. इसकी कीमत लगभग ₹4,490 इसमें बेसिक पार्टिकल फिल्टर दिया गया है, जो घर की हवा से धूल और सामान्य प्रदूषकों को हटाने में मदद करता है. इसका डिजाइन मिनिमल और स्टाइलिश है, साथ ही यह कम आवाज में काम करता है, जिससे यह बेडरूम या स्टडी रूम के लिए अच्छा विकल्प है.

एयर प्यूरीफायर खरीदते समय क्या देखें?

एयर प्यूरीफायर खरीदते समय कमरे का साइज, फिल्टर टाइप, और फिल्टर बदलने की लागत जरूर देखें. साथ ही बिजली की खपत और वारंटी को भी ध्यान में रखना जरूरी है.



अगर आप घर में साफ और बेहतर हवा चाहते हैं, तो 10,000 रुपये से कम में मिलने वाले एयर प्यूरीफायर एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं. सही मॉडल चुनकर आप अपने और अपने परिवार की सेहत को काफी हद तक सुरक्षित रख सकते हैं.