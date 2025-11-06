Bank Holiday Today: आज 6 नवंबर को बैंक खुला है या बंद? घर से निकलने से पहले फटाफट चेक करें हॉलिडे लिस्ट

Bank Holiday Today For Bihar Elections 2025 : अगर आज आप किसी जरूरी काम से बैंक जाने की सोच रहे हैं, तो निकलने से पहले ये जरूर चेक कर लें कि आपके शहर में बैंक खुले हैं या नहीं.आज यानी 6 नवंबर, गुरुवार को देश के कुछ राज्यों में बैंक हॉलिडे है. हालांकि, कई लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि क्या बैंक पूरे देश में बंद रहेंगे या सिर्फ कुछ राज्यों में आज बैंक की छुट्टी रहने वाली है. तो चलिए आपको बताते हैं कि आज कहां-कहां बैंक बंद रहेंगे और किन शहरों में सामान्य रूप से कामकाज जारी रहेगा.

आज 6 नवंबर को बैंक खुला है या बंद?

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण आज 18 जिलों की 121 सीटों पर हो रहा है. इस दौरान राज्य में वोटिंग की सुविधा सुचारू रहे, इसके लिए सरकारी दफ्तरों और बैंकों में छुट्टी घोषित की गई है. ताकि कर्मचारी भी मतदान कर सकें और चुनावी कार्यक्रमों में सहयोग दे सकें.

वहीं, मेघालय में आज पारंपरिक नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल (Nongkrem Dance Festival) मनाया जा रहा है.इसी कारण आज मेघालय में भी बैंक बंद रहेंगे.

किन शहरों में बैंक बंद और कहां खुले रहेंगे ?

RBI की नवंबर 2025 की हॉलिडे लिस्ट के मुताबिक, आज बैंक सिर्फ दो राज्यों बिहार और मेघालय में बंद हैं.

पटना और बिहार के अन्य जिलों में बैंक शाखाएं आज बंद रहेंगी.

शिलॉन्ग और मेघालय के आसपास के इलाकों में भी बैंक हॉलिडे रहेगा.

बाकी सभी राज्यों और शहरों में बैंक आज सामान्य रूप से खुले रहेंगे.

यानी अगर आप दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, जयपुर या किसी और राज्य में रहते हैं, तो आपके बैंक में आज नियमित कामकाज होगा.

नवंबर में आने वाली बैंक की छुट्टियां (Bank holidays in November 2025)

आरबीआई की हॉलिडे कैलेंडर के अनुसार, नवंबर में कुल 11 बैंक हॉलिडे (November 2025 Bank Holiday List) हैं, जिनमें राष्ट्रीय और क्षेत्रीय त्योहारों के साथ साप्ताहिक छुट्टियां भी शामिल हैं.

7 नवंबर को मेघालय में वांगला फेस्टिवल की छुट्टी रहेगी.

8 नवंबर को कर्नाटक में कनकदास जयंती पर बैंक बंद रहेंगे. यह दिन पूरे भारत में दूसरा शनिवार भी है, इसलिए सभी बैंकों में छुट्टी रहेगी.

9 नवंबर 2025: रविवार को देश भर में बैंक बंद रहेंगे.

16 नवंबर 2025: रविवार के दिन देश भर में बैंक बंद रहेंगे.

22 नवंबर 2025: चौथा शनिवार के चलते पूरे देश में बैंक बंद रहेंगे.

23 नवंबर 2025: रविवार की वजह से देश भर में बैंक बंद रहेंगे.

30 नवंबर 2025: रविवार के दिन देशभर में बैंक बंद रहेंगे.

छुट्टी के दिन भी कैसे करें बैंकिंग से जुड़े काम

अगर आपके शहर में आज बैंक बंद हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं. आप अपने सारे जरूरी काम ऑनलाइन बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के जरिए कर सकते हैं. फंड ट्रांसफर, बैलेंस चेक, बिल पेमेंट या अकाउंट सर्विसेज जैसी सुविधाएं बिना रुकावट जारी रहती हैं.ATM मशीनें भी सामान्य रूप से काम करती हैं. इसके अलावा, UPI, नेट बैंकिंग और कार्ड ट्रांजेक्शन जैसे डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स से आप कहीं से भी अपने फाइनेंशियल काम पूरे कर सकते हैं.

बैंक कब-कब रहते हैं बंद?

भारत में बैंक वीकेंड यानी दूसरा और चौथा शनिवार, रविवार के अलावा राष्ट्रीय, धार्मिक और क्षेत्रीय त्योहारों पर बंद रहते हैं. हर राज्य की अपनी अलग हॉलिडे लिस्ट होती है. इसलिए अगर आप किसी दिन बैंक जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो पहले RBI की हॉलिडे लिस्ट (RBI Bank Holiday List) या अपने बैंक की वेबसाइट पर जाकर जरूर जांच लें, ताकि आपको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े.

आज 6 नवंबर को बैंक सिर्फ बिहार और मेघालय में बंद हैं. बाकी सभी राज्यों में बैंकिंग सेवाएं सामान्य रहेंगी. तो अगर आप बिहार या मेघालय में हैं, तो अपने बैंक से जुड़े काम ऑनलाइन करें, और अगर किसी दूसरे राज्य में हैं, तो आज बैंक जाकर अपने काम निपटा सकते हैं.