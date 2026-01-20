विज्ञापन
विशेष लिंक

यूनियन की हड़ताल! देशभर के बैंक लगातार 4 दिन बंद रहेंगे, तारीखें नोट कर लें, 23 तक निपटा लें जरूरी काम

अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई ऐसा काम कराना हो, जो ब्रांच जाकर ही कराया जा सकता है तो आपके पास अब 3 दिन बचे हैं. आप 21 जनवरी (बुधवार), 22 जनवरी(गुरुवार) और 23 जनवरी (शुक्रवार) को बैंक ब्रांच से जुड़ा काम करवा सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
यूनियन की हड़ताल! देशभर के बैंक लगातार 4 दिन बंद रहेंगे, तारीखें नोट कर लें, 23 तक निपटा लें जरूरी काम
देशभर में बैंक लगातार 4 दिन बंद रहेंगे, क्‍योंकि बैंक यूनियन ने 27 जनवरी को ऑल इंडिया स्‍ट्राइक का ऐलान किया है.

Banks to Remain Close 4 Days Continuously: बैंक कर्मचारी यूनियनों ने 27 जनवरी, मंगलवार को देशव्‍यापी हड़ताल बुलाई है. ऐसे में देशभर में बैंक लगातार 4 दिन तक बंद रह सकते हैं. कारण कि ये हड़ताल वीकेंड (शनिवार-रविवार) और राष्‍ट्रीय अवकाश (National Holiday) के तुरंत बाद बुलाई जा रही है. ऐसे में अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई ऐसा काम कराना हो, जो ब्रांच जाकर ही कराया जा सकता है तो आपके पास अब 3 दिन बचे हैं. आप 21 जनवरी (बुधवार), 22 जनवरी(गुरुवार) और 23 जनवरी (शुक्रवार) को बैंक ब्रांच से जुड़ा काम करवा सकते हैं. डिजिटल युग में और मोबाइल बैंकिंग के समय में बहुत सारे काम यूं तो ऑनलाइन ही हो जाते हैं और बैंक जाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन कैश जमा कराने, चेक क्लीयरेंस, डिमांड ड्राफ्ट और व्यक्तिगत शिकायतों जैसे कामों के लिए बैंक जाना पड़ता है. इसलिए समय रहते काम करा लेने में ही समझदारी है.  

कब-कब क्‍यों बंद रहेंगे बैंक? 

  • 24 जनवरी को महीने का चौथा शनिवार रहने के कारण बैंक बंद रहेंगे. 
  • 25 जनवरी को रविवार पड़ रहा है, इसलिए देशभर में बैंक बंद रहेंगे. 
  • 26 जनवरी को राष्‍ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस को लेकर बैंकों में छुट्टी रहेगी. 
  • 27 जनवरी को हड़ताल के चलते बैंकों में कामकाज ठप रह सकता है. 

यानी लगातार चार दिनों तक बैंकों में कामकाज नहीं हो पाएगा. हालांकि मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम जैसी डिजिटल सेवाएं चालू रहेंगी.  

बैंकों में हड़ताल क्‍यों, क्‍या हैं यूनियन की मांगें? 

यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (UFBU) के तहत आने वाले बैंक यूनियनों की मुख्य मांग 'फाइव डे बैंकिंग' (हफ्ते में पांच दिन काम) को लागू करना है. यानी इसमें सभी शनिवारों को अवकाश घोषित करने की मांग शामिल है. फिलहाल बैंकों में महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को अवकाश रहता है, जबकि पहले, तीसरे और पांचवें शनिवार को बैंक खुले रहते हैं. यूनियन की मांग है कि महीने के सभी शनिवार को बैंक में अवकाश रहे. 

यूनियन का कहना है कि मार्च 2024 में वेतन संशोधन समझौते के दौरान भारतीय बैंक संघ (IBA) के साथ इस मांग पर सहमति बनी थी, लेकिन इसे लागू करने के लिए अभी तक अधिसूचना जारी नहीं की गई है.

Latest and Breaking News on NDTV

हड़ताल का कैसा असर हो सकता है? 

हड़ताल की तैयारी के बीच यूनियनों ने सोशल मीडिया पर भी अभियान तेज कर दिया है. ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन (AIBEA) द्वारा साझा किए गए एक सर्कुलर के अनुसार, #Implement5DayBanking हैशटैग के तहत चलाए गए अभियान में 4.11 लाख से अधिक पोस्ट किए गए, जिनकी पहुंच लगभग 2.09 करोड़ यूजर्स तक रही है. यूनियन ने कर्मचारियों से 27 जनवरी 2026 की हड़ताल में पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने का आह्वान किया है.

बैंक कर्मचारी यूनियंस की हड़ताल का सबसे ज्यादा असर सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में देखने को मिल सकता है, जहां यूनियन की सदस्यता काफी अधिक है. इसके मुकाबले निजी क्षेत्र के बैंकों यानी कुछ प्राइवेट बैंकों में कामकाज सामान्य रह सकता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bank Close, Bank Strike, Bank Strike And Holidays, Bank Unions On Strike, Bank Union Strike
Get App for Better Experience
Install Now