ATM मशीन से पैसे निकालने के अलावा कर सकते हैं कई जरूरी काम, बैंक जाने की नहीं रहेगी टेंशन

ATM Services: आज का एटीएम सिर्फ पैसे निकालने का जरिया नहीं रहा, बल्कि एक मिनी बैंकिंग हब बन चुका है. बैलेंस चेक, फंड ट्रांसफर, पिन बदलना या बिल पेमेंट जैसे काम अब मिनटों में निपटाए जा सकते हैं.

नई दिल्ली:

आज के समय में एटीएम (ATM) हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का जरूरी हिस्सा बन गया है. पहले इसका इस्तेमाल सिर्फ बैंक अकाउंट से जमा  पैसे निकालने या  फिर कैश जमा करने के लिए होता था, लेकिन अब एटीएम से कई ऐसे बैंकिंग काम भी किए जा सकते हैं, जिनके लिए पहले बैंक ब्रांच जाना जरूरी होता था. अब एक मशीन से ही बैलेंस चेक, बिल पेमेंट, फंड ट्रांसफर से लेकर पिन बदलने तक सब कुछ मुमकिन है.

अब बस कुछ सेकंड में बैलेंस चेक और मिनी स्टेटमेंट करें चेक

अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपके अकाउंट में कितनी रकम है, तो एटीएम कार्ड डालते ही स्क्रीन पर आपका बैलेंस दिख जाता है. साथ ही, मिनी स्टेटमेंट का ऑप्शन चुनकर आप अपने हाल के ट्रांजेक्शन देख सकते हैं. इससे बैंक में लाइन लगाने की झंझट खत्म हो जाती है.

फंड ट्रांसफर भी हो गया आसान

अब कई बैंकों के एटीएम में एक खाते से दूसरे खाते में पैसे ट्रांसफर करने की सुविधा दी जाती है. अगर दोनों खाते एक ही बैंक के हैं, तो आप सीधे एटीएम से ही ट्रांसफर कर सकते हैं. यह तरीका तेज और सुरक्षित दोनों है, जिससे आपको बैंक शाखा जाने की जरूरत नहीं पड़ती.

पिन बदलना और नया पिन बनाना

अगर आपको लगता है कि आपका कार्ड पिन किसी और को पता चल गया है या आप सुरक्षा के लिए इसे बदलना चाहते हैं, तो एटीएम से नया पिन तुरंत सेट किया जा सकता है. वहीं, नए कार्ड के लिए भी पिन जेनरेट करने का ऑप्शन अब एटीएम पर ही मिल जाता है.

अब एटीएम पर बिल पेमेंट की सुविधा 

कुछ एडवांस एटीएम मशीनों में बिजली, गैस, पानी या मोबाइल रिचार्ज जैसे बिलों का पेमेंट भी किया जा सकता है. बस अपने बैंक खाते से भुगतान का ऑप्शन चुनें और बिल की जानकारी डालें. इससे ऑनलाइन पेमेंट की दिक्कत और लंबी कतारों की परेशानी दोनों से छुटकारा मिलता है.

चेक बुक और अकाउंट स्टेटमेंट की रिक्वेस्ट

अगर आपको नई चेक बुक चाहिए या अकाउंट स्टेटमेंट मंगवाना है, तो इसके लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं. एटीएम से रिक्वेस्ट डालने पर बैंक इसे आपके रजिस्टर्ड पते पर भेज देता है.

मोबाइल नंबर अपडेट करने की सुविधा

अगर आपने अपना मोबाइल नंबर बदला है, तो अब कुछ बैंकों के एटीएम में नंबर अपडेट या रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी दिया गया है. इससे आप नए नंबर को अपने खाते से लिंक कर सकते हैं और SMS अलर्ट जैसी बैंकिंग सेवाएं जारी रख सकते हैं.

इन सुविधाओं का इस्तेमाल करके आप न सिर्फ समय बचा सकते हैं बल्कि बिना बैंक जाए अपने कई जरूरी बैंकिंग काम आसानी से पूरे कर सकते हैं.
 

