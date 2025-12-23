पिछले कुछ सालों में स्मार्टफोन कैमरा सिर्फ एक एक्स्ट्रा फीचर नहीं रहा, बल्कि फोन खरीदने का सबसे बड़ा कारण बन गया है. आज ट्रैवल, कॉन्सर्ट, फैमिली फंक्शन या सोशल मीडिया के लिए फोटो और वीडियो बनाना लोगों की रोजमर्रा की जरूरत है. इसी बदलती जरूरत को ध्यान में रखते हुए Realme ने अपनी नई Realme 16 Pro सीरीज को 200 मेगापिक्सल कैमरे के साथ पेश किया है, जिसे कंपनी 'पोर्ट्रेट मास्टर' बता रही है.

Realme 16 Pro सीरीज को 6 जनवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर लॉन्च किया जाएगा. ये सीरीज उन यूजर्स के लिए है, जो फोन से ही प्रो-लेवल फोटो और वीडियो बनाना चाहते हैं.

200MP कैमरा: सिर्फ नंबर नहीं, असली फर्क

Realme 16 Pro सीरीज में 200 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जो Samsung HP5 सेंसर से लैस है. कंपनी का दावा है कि ये कैमरा सिर्फ हाई मेगापिक्सल तक सीमित नहीं है, बल्कि असल जिंदगी की फोटोग्राफी में बेहतर क्लैरिटी, नेचुरल कलर और गहराई (डेप्थ) देता है. इसका फायदा यह है कि ग्रुप फोटो में हर चेहरा साफ दिखता है और पोर्ट्रेट फोटो में सब्जेक्ट बैकग्राउंड से नेचुरली अलग नजर आता है.

3.5x पेरिस्कोप कैमरा से मिलेगा बेहतर जूम

इस सीरीज में 3.5x पेरिस्कोप कैमरा भी दिया गया है, जो प्राइमरी कैमरे के साथ मिलकर फुल-फोकल पोर्ट्रेट सिस्टम बनाता है. यानी वाइड शॉट, मिड शॉट या दूर से ली गई फोटो-हर स्थिति में बिना क्वालिटी खराब किए बेहतर रिजल्ट मिलते हैं. खास तौर पर स्टेज परफॉर्मेंस, कॉन्सर्ट या ट्रैवल फोटोग्राफी में यह फीचर काम आता है.

LumaColor Image: स्किन टोन रहेगी नेचुरल

Realme ने अपनी नई पोर्ट्रेट टेक्नोलॉजी LumaColor Image भी पेश की है. यह लाइट और कलर को एक साथ प्रोसेस करती है, जिससे स्किन टोन ज्यादा नैचुरल दिखती है और फोटो आर्टिफिशियल नहीं लगती. कंपनी ने इसके लिए TÜV Rheinland के साथ मिलकर खास इमेज लैब भी बनाई है.

AI फीचर्स से फोटो और वीडियो होंगे आसान

Realme 16 Pro सीरीज में AI Perfect Shot, AI Ultra Clarity और AI Edit Genie 2.0 जैसे फीचर्स दिए गए हैं. ये फीचर्स धुंधली फोटो को साफ करते हैं, ग्रुप फोटो में बेस्ट एक्सप्रेशन चुनते हैं और आसान कमांड से एडिटिंग में मदद करते हैं. इसके अलावा AI Instant Clip फीचर सोशल मीडिया के लिए तुरंत रेडी वीडियो बना देता है. यह सीरीज 4K वीडियो रिकॉर्डिंग और सब्जेक्ट ट्रैकिंग को भी सपोर्ट करती है, जिससे व्लॉगिंग और कंटेंट क्रिएशन आसान हो जाता है.