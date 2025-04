जोधपुर घूमना है तो जान लें क्या देखें सबसे पहले, कहां मिलेगा टेस्टी खाना और कम पैसों में कहां ठहरें, ऐसे पहुंचे

Jodhpur Travel Guide: अगर आप राजस्थान घूमने की योजना बना रहे हैं, तो यहां आकर जोधपुर घूमा जा सकता है. बता दें, जोधपुर को देश और दुनिया में "नीली नगरी" के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहां के घरों की दीवारें नीले रंग से रंगी रहती है. जो लोग किले देखने का शौक रखते हैं, यकीनन वह यहां आकर निराश नहीं होंगे. यहां आकर आप मेहरानगढ़ किले, जसवंत थड़ा और उम्मेद भवन पैलेस एक्सप्लोर कर सकते हैं. साथ ही यहां पर कई सदियों पुराने मंदिर हैं, जिनकी काफी मान्यता है. यही नहीं यहां पर कई शानदार कैफे भी है, जहां जाकर आपको काफी सुकून मिलेगा. ऐसे में आइए जानते हैं जोधपुर को कैसे एक्सप्लोर किया जा सकता है और यहां कहां ठहर सकते हैं.



जोधपुर आकर क्या- क्या करें एक्सप्लोर |Where To Go In Jodhpur|



1. मेहरानगढ़ किला



जोधपुर घूमने की शुरुआत आप मेहरानगढ़ किले से कर सकते हैं. जिसकी गिनती जोधपुर के सबसे बड़े किले में की जाती है. राव जोधा द्वारा 15वीं शताब्दी के मध्य में निर्मित, यह किला शहर से 400 फीट ऊपर स्थित है. जहां आपको जोधपुर यानी नील नगरी देखने को मिलेगी. महल के अंदर आप जटिल नक्काशीदार महल, आंगन और शाही पोशाक, पेंटिंग और हथियार देख सकते हैं. जो लोग प्राचीन महल देखने का शौक रखते हैं उन्हें एक बार यहां आना चाहिए.



2. जसवंत थड़ा



मेहरानगढ़ किले से कुछ ही दूरी पर, जसवंत थड़ा एक शांत संगमरमर का स्मारक है जिसे महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के सम्मान में 1899 में बनवाया गया था. स्थानीय रूप से इसे 'मारवाड़ का ताजमहल' कहा जाता है. संगमरमर से बनाया गया स्मारक काफी खूबसूरत है, जो सूरज की रोशनी पड़ने पर चमक उठता है. यहां जब आप आएंगे, तो शांत बगीचा और एक छोटी झील देखने को मिलेगी.



3. तूरजी का झालरा (बावड़ी)



18वीं सदी की एक बावड़ी काफी खूबसूरत है. जिसका निर्माण महाराजा अभय सिंह की एक रानी द्वारा 1740 के दशक में करवाया गया था. कभी ये बावड़ी सामुदायिक जल स्रोत था, लेकिन आज एक फेमस टूरिस्ट प्लेस बन गया है. स्थानीय लोग-खासकर साहसी किशोर-अभी भी किनारों पर जमे पानी में गोता लगाते हैं. हालांकि टूरिस्ट्स यहां आकर फोटो लेना काफी पसंद करते हैं.



4. मंडोर गार्डन



अगर आप शांत जगह पर घूमना चाहते हैं, तो मंडोर गार्डन दोपहर के समय घूमने जा सकते हैं. कभी मारवाड़ की प्राचीन राजधानी रहा यह हरा-भरा इलाका इतिहास से भरा पड़ा है. यहां आपको स्मारक, मंदिर और एक पुराने किला भी देखने को मिलेगा. आपको बता दें, इस गार्डन में आपको काफी शरारती बंदर और मोर देखने को मिलेंगे, इसलिए अपने स्नैक्स को छिपाकर ही रखें.



जोधपुर में कहां ठहरें |Where To Stay In Jodhpur|



जोधपुर बेहद ही खूबसूरत जगह है, जहां आपको लग्जरी से लेकर बजट फ्रेंडली होटल आसानी से मिल जाएंगे. अगर आप लग्जरी होटल में घूमने की योजना बना रहे हैं, तो यहां के 'Umaid Bhawan Palace' में ठहर सकते हैं. इस किले को अब होटल में तब्दील कर दिया गया है. इस होटल में एक संग्रहालय है, जहां आपको पुरानी कारें, शाही कलाकृतियां देखने को मिलेगी. आप यहां स्टे कर खुद को किसी राजा- महाराजा से कम नहीं समझेंगे. इसी के साथ यहां आप 'Welcomhotel' नाम के लग्जरी होटल में भी स्टे कर सकते हैं. जहां स्टे करने के बाद आपको शाही अनुभव होगा.



इसी के साथ आप 'The Rohet House' और , 'RAAS Jodhpur' जैसे होटल में रुक सकते हैं, लग्जरी की तुलना में कीमत में ये थोड़े कम है. वहीं जोधपुर में बजट फ्रेंडली होटल के भी कई ऑप्शन है. जहां आप 'Zostel Jodhpur', ' Singhvi's Haveli' से होटल का ऑप्शन चुन सकते हैं. इनके कमरों की कीमत काफी कम है.



जोधपुर में कहां खाएं |Where to eat in jodhpur

जोधपुर का भोजन स्वाद और मसाले के मामले में पीछे नहीं है. ऐसे में आप जोधपुर के बेहतरीन खाने का स्वाद लेने के लिए 'Gypsy Restaurant' आ सकते हैं. यहां राजस्थानी थाली परोसी जाती है, जिसमें लाल मास, केर सांगरी, दाल बाटी चूरमा और गट्टे की सब्जी जैसे स्थानीय व्यंजन शामिल होते हैं. इस जगह का माहौल आरामदायक और बिना किसी झंझट के आप आसानी से खाना ऑर्डर कर सकते हैं. यहां हमेशा स्थानीय लोगों और पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है. पारंपरिक मारवाड़ी स्वाद का भरपूर लुत्फ उठाने के लिए यह शहर की सबसे भरोसेमंद जगहों में से एक है. इसके अलावा 'Shri Arora Namkeen' और 'Sweets and Pokar Sweets' भी खाने- पीने की फेमस जगह है. जहां हर तरह के खाने के शौकीन लोग गरमा गरम समोसे, प्याज की कचौड़ी, केसर जलेबी, कलाकंद, रबड़ी और गुलाब जामुन का लुत्फ उठा सकते हैं.



फेमस कैफे

अगर आप ये सोच रहे हैं कि जोधपुर में कैफे नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है. दरअसल यहां काफी फेमस कैफे है. जहां की वाइब देखकर आपका मन काफी खुश हो जाएगा. जोधपुर आ रहे हैं, तो ' Stepwell Cafe' जाना न भूलें. कॉफी ब्रेक के लिए ये जगह परफेक्ट है और यहां का टेस्टी सैंडविच आपका दिल खुश कर देगा. इसी के साथ 'The Blue Turban Cafe' भी लोगों को काफी पसंद आता है. टूरिस्ट्स यहां के पैनकेक्स के दीवाने हैं.



फाइन डाइनिंग रेस्तरां और बार



जोधपुर में काफी फाइन डाइनिंग रेस्तरां है, जहां आप अपने परिवार के साथ आराम से बैठकर लंच और डिनर एंजॉय कर सकते हैं. अगर आप यहां आ रहे हैं, तो 'Pal Haveli' और 'On The Rocks' आ सकते हैं. इसी के साथ बार- क्लब के लिए 'The Stepwell House Lounge' और 'Pukhraj Sky Lounge' काफी बेस्ट है. जब सूरज ढल जाने ते बाद अपने बेहतरीन कॉकटेल को एंजॉय कर सकते हैं.



जोधपुर में कहां से करें शॉपिंग |Where To Shop In Jodhpur|



जोधपुर में क्लॉक टावर मार्केट (घंटाघर) वह जगह है जहां आप जमकर शॉपिंग कर सकते हैं. यहां का बाजार संकरी गलियों में फैला हुआ है. जहां आपको मसालें, चाय, पारंपरिक राजस्थानी स्नैक्स, हाथ से बने चमड़े के सामान, हर रंग की चूड़ियां और हर स्टॉल पर लहराते कढ़ाई वाले दुपट्टे देखने को मिलेंगे. अगर आप यहां रहे हैं, तो मोल-भाव करने से न कतराएं.



इसी के साथ जोधपुर हस्तनिर्मित कलाकृतियों यानी हैंडीक्राफ्ट सामान भी खूब मिलेगा. यहां आपको साड़ी, दुपट्टे, चमकीले कुशन कवर, चमकीले बांधनी (टाई-डाई) कपड़ों के लिए नई सड़क पर जाना होगा. इसी के साथ कढ़ाई वाली जूतियां, मिरर वर्क बैग और चंकी ट्राइबल ज्वेलरी के लिए सोजती गेट मार्केट जाएं. वहीं अगर आप कुछ अलग तलाश रहे हैं, तो जोधपुर के पुराने शहर की गलियों में पीतल की कलाकृतियां, लाख की चूड़ियाँ और विंटेज फर्नीचर बेचने वाली दुकानें आसानी से मिल जाएंगी, जहां से आप नक्काशीदार लकड़ी की पेटियों से लेकर पुराने ज़माने के लोहे के ताले तक, काफी कुछ खरीद सकते हैं.



जोधपुर जाने का सही समय क्या है |Best Time To Visit Jodhpur|



जोधपुर घूमने का सबसे सही समय अक्टूबर से मार्च का माना जाता है, क्योंकि इन दिनों कम धूप वाले दिन होते हैं और रातें ठंडी होती हैं. ऐसे में घूमने- फिरने में ज्यादा परेशानी नहीं होती है. इसी के साथ यहां गर्मियां (अप्रैल से जून) बहुत भयंकर होती हैं. तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, ऐसे में इस दौरान यहां आना अवॉइड ही करें. हालांकि मानसून (जुलाई से सितंबर) में यहां का मौसम अच्छा रहता है. इस दौरान भी जोधपुर घुमा जा सकता है.



जोधपुर कैसे पहुंचे |How To Reach Jodhpur|



हवाई मार्ग से- अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं, तो बता दें, सबसे नजदीकी जोधपुर एयरपोर्ट है, यहां दिल्ली, मुंबई और जयपुर से प्रतिदिन फ्लाइट्स लैंड करती हैं. यह शहर के केंद्र से सिर्फ 5 किमी दूर है



रेल मार्ग से- अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं, तो बता दें, जोधपुर जंक्शन नजदीकी रेलवे स्टेशन है. यहां से दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे महानगरों के लिए ट्रेनें चलती हैं और आती है.



सड़क मार्ग से- राजस्थान में सड़क यात्रा करना अपने आप में एक अलग अनुभव है. अगर आप सड़क मार्ग से जोधपुर आना चाहते हैं, तो बता दें, 'जोधपुर नेशनल हाईवे' अच्छी तरह जुड़ा हुआ है और जयपुर से लगभग 6 घंटे की ड्राइव पर है. यहां के लिए दिल्ली से बस भी ले सकते हैं, जो रेगुलर रूप से चलती है.



जोधपुर में घूमना-फिरना कैसे करें |How to get around in Jodhpur|



अगर आप जोधपुर घूमने के लिए आ रहे हैं, तो बता दें,यहां एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए आप ऑटो-रिक्शा ले सकते हैं, ये सुपर बजट-फ्रेंडली है और मोल- भाव करना न भूलें. इसी के साथ अधिक आरामदायक सवारी के लिए, उबर और ओला जैसी ऐप-आधारित टैक्सियां उपलब्ध हैं.

