गोल्डन टेंपल से लेकर जलियांवाला बाग तक, घूमने के लिए बेस्ट है अमृतसर, खाएं पंजाब का टेस्टी फूड, जानें कल्चर और इतिहास सबकुछ

Amritsar Travel Guide: अमृतसर एक ऐसा शहर है जो इतिहास, आध्यात्मिकता और स्वादिष्ट खाने के लिए जाना जाता है. जैसे ही आप अमृतसर की चहल-पहल भरी गलियों में कदम रखते हैं, घी से लदे कुल्चे और तंदूरी चिकन की खुशबू आपको अपनी ओर खींच लेगी. वहीं यहां का गोल्डन टेंपल (Golden Temple) इस शहर का दिल है. जिसे देखने के लिए देश और दुनिया से लोग आते हैं. यही नहीं यहां का वाघा बॉर्डर (Wagah Border) पर होने वाली रोमांचक सेरेमनी से लेकर इसके रंग-बिरंगे बाजारों में फुलकारी दुपट्टों की खरीदारी तक. ये शहर आपको अलग ही अनुभव प्रदान करता है. ऐसे में अगर आप लंबे समय से एक ट्रिप की प्लानिंग कर रहे हैं तो अमृतसर आया जा सकता है. आइए जानते हैं यहां आकर आप क्या- क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं.





अमृतसर में आकर कहां घूम सकते है |Where To Go In Amritsar|



1. गोल्डन टेंपल



अगर आप अमृतसर आ रहे हैं, तो सबसे पहले गोल्डन टेंपल देखने जरूरी जाएं. गोल्डन टेंपल (हरमंदिर साहिब) सिर्फ अमृतसर का सबसे प्रतिष्ठित स्थल नहीं है, बल्कि ये एक आध्यात्मिक अनुभव का भी एहसास कराता है. 'अमृत सरोवर' (पवित्र कुंड) में चमकती हुआ गोल्डन टेंपल आपको अंदर की शांति का एहसास कराएगा. गोल्डन टेंपल एक ऐसा स्थान है, जहां हर साल सभी धर्मों के लोग आते हैं और यहां के लंगर का आनंद लेते हैं।



2. जलियांवाला बाग



गोल्डन टेंपल से कुछ ही दूरी पर जलियांवाला बाग है. जहां गोलियों से छलनी दीवारें और स्मारक कुआं 1919 के नरसंहार की दुखद कहानी बयां करते हैं. यहां शाम को लाइट एंड साउंड शो के जरिए इस घटना को दर्शाया जाता है, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा. बता दें, जलियांवाला बाग में एंट्री बिल्कुल फ्री है.





3. वाघा बॉर्डर



हर शाम, भारत-पाकिस्तान सीमा पर सबसे ज्यादा जोश से भरा समारोह होता है जिसे आपने कभी देखा होगा. यहां बीटिंग-रिट्रीट सेरेमनी काफी खास तरीके से आयोजित की जाती है। वाघा बॉर्डर पर आपको "भारत माता की जय" के नारे गूंजते हुए सुनाई देंगे।

4. गोबिंदगढ़ फोर्ट



अमृतसर में आकर आप गोबिंदगढ़ फोर्ट देख सकते हैं, जो कभी सैन्य गढ़ हुआ करता था. फोर्ट के अंदर आपको महाराजा रणजीत सिंह के बारे में 7D शो, लाइव प्रदर्शन और यहां तक कि एक सिक्का संग्रहालय भी देखने को मिलेगा.

5. पार्टिशन म्यूजियम



अगर आप भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के दर्द को करीब से देखना चाहते हैं, तो आपको पार्टिशन म्यूजियम को जरूर देखना चाहिए. यहां पर आप 1947 के पार्टिशन की कई चीजें देखने को मिलेगी. जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे. यहां ऑडियो-विज़ुअल एग्जिबिशन देखना न भूलें, जो बहुत ही मार्मिक हैं.



अमृतसर में यहां चखें स्वादिष्ट खाना |Where To Eat In Amritsar|



- अगर आप अमृतसर आ रहे हैं, तो यहां का स्वादिष्ट खाना खाने से आप खुद को नहीं रोक पाएंगे. यहां के खाने का हर निवाला आपको अमृत का एहसास कराएगा. यहां 100 साल पुराने 'केसर दा ढाबा' का खाना जरूर चखें. जो अपनी धीमी आंच पर पकाई गई दाल मखनी और लच्छा पराठों के लिए मशहूर है. यहां का 'भरावन दा ढाबा' शहर के कुछ सबसे अच्छे छोले कुलचे परोसता है, और अगर आप मीट यानी नॉनवेज के शौकीन हैं, तो 'बीरा चिकन हाउस' में तंदूरी चिकन और 'मक्खन फिश एंड चिकन कॉर्नर' में फिश फ्राई जरूर ट्राई करें.



अमृतसर के फेमस कैफे



अमृतसर भले ही अपने लजीज पंजाबी खाने के लिए जाना जाता हो, लेकिन यहां पर उन लोगों के लिए एक बेहतरीन कैफे भी है जो एक अच्छी कॉफी और टेस्टी डेजर्ट लुत्फ उठाना चाहते हैं. बता दें, यहां का 'Cafe Green', 'Ziva Cafe', ' The Belgian Waffle Co.' काफी फेमस है. जहां आपको सैंडविच, पैनकेक और आइस्ड लैटे, शानदार चाय, ताजी बेक की हुई पेस्ट्री, बेहतरीन पास्ता, टॉपिंग से भरे कुरकुरे और मक्खनी वफल खाने का मौका मिलेगा.



अमृतसर में आपको फाइन डाइनिंग का भी शानदार अनुभव देखने को मिलेगा. यहां आप 'Kava Grill & Lounge' रेस्तरां आ सकते हैं, जहां आपको भारतीय ग्रिल, एशियाई और कॉन्टिनेंटल जैसे कई कुजीन परोसे जाते हैं, इसी के साथ यहां आपको वेजिटेरियन खाने के भी काफी ऑप्शन मिलेंगे. यहां पर आप मुंह में पिघल जाने वाले बटर चिकन खाना न भूलें. यहां पर 'Grand Trunk' नाम का एक फेमस रेस्तरां भी है जहां आप अमृतसर का बेहतरीन खाना खाने का मौका मिलेगा.



अमृतसर नाइटलाइफ हॉटस्पॉट नहीं है, लेकिन यहां कुछ बेहतरीन जगहें हैं जहां आप ड्रिंक एंजॉय कर सकते हैं. यहां पर ताज प्रॉपर्टी में 'The Peg' एक क्लासी लाउंज है जहां बेहतरीन स्पिरिट, सिग्नेचर कॉकटेल और क्राफ्ट बियर परोसी जाती है, जो एक सुकून भरी शाम के लिए एकदम सही है. इसी के साथ आप 'The Liquid Room' आ सकते हैं, जहां बढ़िया ड्रिंक्स, स्वादिष्ट बार स्नैक्स खाने का मौका मिलेगा.



अमृतसर में यहां से करें शॉपिंग |Where To Shop In Amritsar|



अमृतसर आ रहे हैं, तो यहां शॉपिंग करना बिल्कुल न भूलें. बता दें यहां का हॉल बाजार शहर का सबसे मशहूर शॉपिंग प्लेस है, जहां से आप फुलकारी-कढ़ाई वाले सूट, पंजाबी जूतियां और अमृतसरी पापड़-वाड़ियां खरीद सकते हैं. गुरु बाजार शानदार सोने के आभूषणों के लिए आपकी पसंदीदा जगह है, जबकि शास्त्री मार्केट में ट्रेंडी आउटफिट्स से लेकर घर की सजावट का सामान मिल जाएगा. यहां आ रहे हैं, तो मोल-भाव जरूर करें.





अमृतसर में कहां ठहरें |Where To Stay In Amritsar|



अमृतसर में आपको लग्जरी होटल से लेकर बजट फ्रेंडली होटल के ऑप्शन आसानी से मिल जाएंगे. अगर आप लग्जरी होटल के स्टे करने का सोच रहे हैं, तो यहां 'Taj Swarna', 'Hyatt Regency Amritsar', ' Ranjit's Svaasa' और '. WelcomHeritage Ranjit Vilas' जैसे होटल के ऑप्शन हैं. वहीं अगर आप बजट में रहते हुए होटल की बुकिंग करना चाहते हैं, तो 'Hotel Hong Kong Inn', 'City Park Hotel' में अपना रूम बुक कर सकते हैं.





कैसे पहुंचे अमृतसर |How To Reach Amritsar|



हवाई मार्ग से- श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (ATQ) अमृतसर सिर्फ 11 किमी दूर है. पहुंचने के लिए आप टैक्सी ले सकते हैं.



रेल मार्ग- अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं, तो बता दें अमृतसर जंक्शन दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और अन्य शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है.



सड़क मार्ग- अगर आप NH3 के जरिए दिल्ली से अमृतसर तक 6-7 घंटे में पहुंच सकते हैं. अमृतसर और आस-पास के शहरों के बीच लग्जरी बसें भी रेगुलर चलती हैं.



इसी के साथ शहर में शहर में घूमने के लिए ऑटो-रिक्शा और साइकिल रिक्शा सबसे सुविधाजनक तरीके हैं. शहर में ओला और उबर उपलब्ध हैं, लेकिन उनका व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया जाता है.