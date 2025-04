इस एयरलाइंस ने लॉन्च किया मिस्ट्री भरा टूर पैकेज, नहीं बताया किस 'Destination' पर लैंड होगी फ्लाइट, पलक झपकते बिकीं टिकटें

जब भी हम किसी फ्लाइट की टिकट को बुक करते हैं, तो हमें पहले से ही पता होता है कि हम कहां जाने वाले हैं और हमारी डेस्टिनेशन कौन सी होगी, लेकिन क्या होगा अगर आपने टिकट बुक कर ली है और पता ही नहीं है जाना कहां है? यकीनन आपको सोचकर ही अजीब लग रहा होगा, लेकिन ऐसा अनुभव कई यात्रियों को हुआ है.



बता दें, हाल ही में स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस ( Scandinavian Airlines (SAS) ने एक खास टूर पैकेज लॉन्च किया, जिसका नाम “Destination Unknown”. जिसके के लिए विमान ने शुक्रवार को कोपेनहेगन से इस अज्ञात डेस्टिनेशन के लिए उड़ान भरी. बता दें, विमान में बैठे यात्रियों को कोई हिंट नहीं था कि वे कहां जा रहे थे. बावजूद इसके उन्होंने टिकट बुक की. बता दें, इस रहस्यमय यात्रा को बुक करने का मौका विशेष रूप से एयरलाइन के यूरोबोनस लॉयल्टी प्रोग्राम के सदस्यों को दिया गया था. उस समय फ्लाइट को 'Flightradar24' पर भी ट्रैक नहीं किया जा सका था, ऐसे में यात्रियों समेत किसी को नहीं पता था कि फ्लाइट ने किस डेस्टिनेशन के लिए उड़ान भरी.



स्कैंडिनेवियन एयरलाइंस ने ये खास तरह का टूर पैकेज उन लोगों के लिए डिजाइन किया है, जो घूमने- फिरने का शौक रखते हैं, लेकिन एडवेंचर के शौकीन भी होते हैं.



We're in the beautiful city of Seville! 🇪🇸 https://t.co/BOtlpDuyTP pic.twitter.com/GHPXHJMzgN