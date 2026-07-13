हार के बावजूद अलेक्जेंडर ज्वेरेव की हुंकार, यानिक सिनर और कार्लोस अल्काराज से आगे निकलने की कही बात

रविवार को विंबलडन फाइनल में मिली दर्दनाक हार के बावजूद अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने कहा है कि टेनिस में यानिक सिनर और कार्लोस अल्काराज़ से आगे निकलकर सबसे बड़ी ताकत बन सकते हैं. जून में फ्रेंच ओपन में अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के बाद, ज़्वेरेव के पास सिनर के खिलाफ़ मुकाबले में पहला सेट जीतकर विंबलडन जीतने का मौका था, लेकिन 29 वर्षीय खिलाड़ी दुनिया के नंबर एक खिलाड़ी को हराने में नाकाम रहे; सिनर ने वापसी करते हुए सेंटर कोर्ट पर हुए कड़े मुकाबले में 6-7 (7/9), 7-6 (7/2), 6-3, 6-4 से जीत हासिल की.

हालांकि ज़्वेरेव इस बात से निराश थे कि वे 1991 में माइकल स्टिच के बाद विंबलडन जीतने वाले पहले जर्मन पुरुष खिलाड़ी नहीं बन पाए, लेकिन पिछले दो महीनों में किए गए शानदार प्रदर्शन से उन्हें तसल्ली मिली.

उन्होंने रोलैंड गैरोस में खिताब जीतकर 'बिना ग्रैंड स्लैम जीते सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी' होने का ठप्पा हटाया, और फिर विंबलडन के अपने पहले फ़ाइनल में पहुंचकर ग्रास कोर्ट पर लंबे समय से चली आ रही अपनी मुश्किलों को भी दूर किया.

अगले हफ़्ते ज़्वेरेव ATP रैंकिंग में दूसरे नंबर पर आ जाएंगे. वो सिनर के ठीक पीछे और अल्काराज़ से आगे होंगे, जो कलाई की चोट के कारण पिछले दो ग्रैंड स्लैम नहीं खेल पाए थे. अब ज़्वेरेव का मानना ​​है कि वे दुनिया के नंबर एक स्थान और खेल के सबसे बड़े पुरस्कारों को हासिल करने की कोशिश में पूरी ताकत लगाने के लिए तैयार हैं.

उन्होंने कहा, "मुझे उम्मीद है. मैं यही करने के लिए यहां आया हूं. इस साल मैंने तरक्की की है. मैं उन खिलाड़ियों को कड़ी टक्कर दे रहा हूं. मैंने इस साल उन्हें हराया तो नहीं है, लेकिन मैं कहूंगा कि मैंने उन्हें उनकी हद तक चुनौती दी है."

"ऑस्ट्रेलिया में अल्काराज़, और शायद यहां यानिक. भले ही मैच चार सेट का था, लेकिन मुझे लगता है कि यह बहुत करीबी मुकाबला था, जो पांच सेट तक भी जा सकता था. पिछले कुछ सालों में, मैं हमेशा तीसरे नंबर का खिलाड़ी रहा हूं, लेकिन मैं उन दोनों से काफी पीछे था." "तो अगर मैं उनके और करीब पहुंच पाता हूं, अगर मैं उनके साथ बड़े टूर्नामेंट में मुकाबला कर पाता हूं और जीत पाता हूं, तो यह बहुत अच्छा होगा."

'अभी भी दुनिया में सबसे अच्छे'

ज़्वेरेव की और ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने की उम्मीदों के रास्ते में सिनर सबसे बड़ी रुकावट हैं. 24 साल के इस इटैलियन खिलाड़ी ने ज़्वेरेव के खिलाफ़ अपने पिछले 10 मुकाबले जीते हैं और एक बार फिर जर्मन खिलाड़ी उनकी शानदार सर्विस और सटीक ग्राउंड-स्ट्रोक्स का तोड़ नहीं निकाल पाए. उन्होंने कहा, "वह अभी भी दुनिया के सबसे अच्छे खिलाड़ी हैं. मेरा मानना ​​है कि सिर्फ़ दो, शायद तीन खिलाड़ी - नोवाक (जोकोविच) को मिलाकर तीन खिलाड़ी - ही उन्हें चुनौती दे सकते हैं. हम सभी को उस लक्ष्य के लिए काम करना होगा."

"मैंने आज उन्हें चुनौती दी. ज़ाहिर है, यह काफी नहीं था, क्योंकि मैं अभी भी यहां हारने वाले के तौर पर बैठा हूं. मैं ऐसा करना जारी रखूंगा. बड़े टूर्नामेंट अभी आने वाले हैं."

ज़्वेरेव को भरोसा है कि वह पांच बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन सिनर जिन्होंने लगातार सालों में विंबलडन जीता है और सात बार के मेजर विजेता अल्काराज़ जिन्होंने 2023 और 2024 में ऑल इंग्लैंड क्लब में जीत हासिल की उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं. ज़्वेरेव ने कहा, "मैंने साल की शुरुआत में यह कहा था, और मैं उस पर कायम हूं. मैं ऐसा ही टेनिस खेलना चाहता हूं."

"उम्मीद है कि जितना ज़्यादा मैं ऐसा करूंगा, उतना ही बेहतर होता जाऊंगा. मैंने अपने करियर में पहली बार पेरिस में ग्रैंड स्लैम जीता था." "मैं अपने करियर में पहली बार यहां फाइनल में पहुंचा. ज़ाहिर है, कुछ तो सही हो रहा है." "क्या यह अभी एकदम सही है? नहीं. लेकिन मुझे लगता है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं."