Zomato CEO दीपिंदर गोयल के माथे पर दिखा रहस्यमयी डिवाइस, जानिए क्या है इसमें खास

Zomato के CEO दीपिंदर गोयल, हाल ही में यूट्यूबर राज शमानी के पॉडकास्ट Figuring Out में माथे पर एक अजीबो-गरीब डिवाइस के साथ नजर आए. इस पॉडकास्ट में दीपिंदर गोयल की बातों से ज्यादा लोगों का ध्यान उनके माथे पर लगे एक छोटे से डिवाइस पर रहा. क्योंकि इस पूरे पॉडकास्ट में छोटा-सा मटैलिक गैजेट उनके टेंपल यानी कनपटी पर लगा हुआ था. सोशल मीडिया पर लोगों ने इस डिवाइस को देख अलग-अलग अंदाज़ा लगाया, लेकिन आखिर ये है क्या चलिए आपको बताते हैं.

क्या है यह डिवाइस?

तो Zomato के CEO दीपिंदर गोयल की कनपटी पर लगे इस डिवाइस का नाम है Temple (टेंपल). यह कोई आम वियरेबल डिवाइस नहीं है, बल्कि एक एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजी है, जिसे रियल टाइम में दिमाग में होने वाले ब्लड फ्लो को ट्रैक करने के लिए बनाया गया है. दिमाग तक पहुंचने वाला ब्लड फ्लो हमारी याददाश्त, सोचने की क्षमता और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया से जुड़ा होता है. अगर इसे लगातार मॉनिटर किया जाए, तो न्यूरोलॉजिकल हेल्थ और एजिंग को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है.

कहां मिलता है Temple?

इस पॉडकास्ट में दीपिंदर गोयल ने इस डिवाइस के बारे में बताया कि वह खुद पिछले लगभग एक साल से इस डिवाइस को टेस्ट कर रहे हैं. Temple को उनकी पर्सनल रिसर्च कंपनी Eternal के तहत विकसित किया जा रहा है. गोयल के अनुसार, इस डिवाइस का आइडिया तब आया जब उनकी टीम Gravity Ageing Hypothesis पर काम कर रही थी. यह एक थ्योरी है, जो मानती है कि कई दशकों तक गुरुत्वाकर्षण का असर शरीर में ब्लड सर्कुलेशन, खासतौर पर दिमाग तक खून पहुंचने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है और उम्र बढ़ने में इसकी भूमिका हो सकती है.

Temple रिसर्च का हिस्सा

यानी फिलहाल Temple एक रिसर्च प्रोजेक्ट ही है, अभी ऑनलाइन या ऑफलाइन ऑर्डर के लिए उपलब्ध नही है. भविष्य में यह दिमाग की सेहत को समझने में बड़ा ब्रेकथ्रू साबित होगा या सिर्फ एक पर्सनल एक्सपेरिमेंट बनकर रह जाएगा, यह कहना अभी जल्दबाजी होगी.