क्या बात है! बिना पानी और डिटर्जेंट के साफ होंगे कपड़े, Whirlpool लाया गजब की वॉशिंग मशीन, कीमत बस इतनी सी

Whirlpool Xpert Care Washing Machine: Whirlpool ने भारत में अपनी नई Xpert Care सीरीज की फ्रंट‑लोड वॉशिंग मशीन लॉन्च कर दी है. इसमें ओजोन रिफ्रेश एअर टेक्नोलॉजी (Ozone Air Refresh Technology) मिलती है. इस टेक्नोलॉजी के जरिए कपड़ों को बिना पानी और डिटर्जेंट के साफ किया जा सकता है. कंपनी का कहना है कि यह फीचर बार‑बार धुलाई करने से होने वाले कपड़ों के नुकसान को कम करने में मदद करता है.

क्या है ओजोन रिफ्रेश एअर टेक्नोलॉजी (Ozone Air Refresh Technology)?

Whirlpool कंपनी के अनुसार उनकी ओजोन‑बेस्ड रिफ्रेश साइकल उन कपड़ों के लिए है जो कम पहने गए हों और जिन पर कोई दाग न हो. ऐसे कपड़े अक्सर सिर्फ बदबू हटाने या सफाई के लिए पूरी वॉश साइकिल में डाल दिए जाते हैं, जिससे जरूरत से ज्यादा धुलाई होती रहती है और कपड़ों की उम्र कम हो जाती है. Ozone Air Refresh फीचर के साथ लोग ऐसे कपड़ों को बिना पूरी वॉश साइकिल चलाए ही फ्रेश बना सकते हैं. इससे समय, पानी और कपड़ों तीनों की बचत होती है. इस प्रोसेस में मशीन के अंदर लगा हुआ एक इन‑बिल्ट ओजोनाइजर काम करता है. यह हवा में मौजूद ऑक्सीजन को ओजोन गैस में बदल देता है. फिर यही ओजोन गैस ड्रम के अंदर घूमकर कपड़ों में मौजूद बदबू पैदा करने वाले कणों और बैक्टीरिया को खत्म करती है. साइकल खत्म होने पर ओजोन दोबारा ऑक्सीजन में बदल जाता है, जिससे कपड़ों या मशीन पर कोई हानिकारक असर नहीं होता.

रिफ्रेश फीचर के अलावा, Xpert Care वॉशिंग मशीनों में कंपनी ने कई वॉश प्रोग्राम भी दिए गए हैं. Whirlpool का दावा है कि ये मशीनें बिना किसी प्री‑ट्रीटमेंट के चाय, कॉफी, कीचड़ और चॉकलेट जैसे 100 तरह के सूखे दाग आसानी से हटा सकती हैं. इसके अलावा मशीनों में इस रेंज में Fresh Care+ फीचर भी मिलता है. यह वॉश खत्म होने के बाद ड्रम को थोड़े‑थोड़े समय पर घुमाता रहता है और हल्की‑सी स्टीम छोड़ता है. इससे कपड़ों में बदबू और सलवटें नहीं पड़तीं है. साथ ही Xpert Care वॉशिंग मशीनों में स्टीम वॉश का भी ऑप्शन मिलता है, जिससे कपड़े ज्यादा साफ और हाइजीनिक रहते हैं.

Whirlpool Xpert Care वॉशिंग मशीन के 7Kg कैपेसिटी वेरिएंट की कीमत 34,500 रुपये से शुरू होती है. वहीं, इसे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म्स से खरीद सकते हैं. वारंटी की बात करें तो कंपनी ने इस मशीन पर 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी और 10 साल की मोटर वारंटी दी है.