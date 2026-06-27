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Nothing Phone 4b के फीचर्स लीक! 7 जुलाई को आ रहा है ट्रांसपेरेंट लुक वाला 5G फोन

Nothing 7 जुलाई को भारत में अपना नया किफायती स्मार्टफोन Nothing Phone 4b लॉन्च करने जा रही है. लॉन्च से पहले इसके डिस्प्ले, प्रोसेसर, बैटरी और ट्रांसपेरेंट डिजाइन के फीचर्स लीक हो गए हैं. जानिए पूरी डिटेल.

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Nothing Phone 4b के फीचर्स लीक! 7 जुलाई को आ रहा है ट्रांसपेरेंट लुक वाला 5G फोन
Nothing Phone 4b के फीचर्स लीक
Photo Credit: X

Nothing 7 जुलाई को अपना नया और बेहद किफायती स्मार्टफोन Nothing Phone 4b लॉन्च करने जा रही है. नथिंग के को-फाउंडर अकिस इवेंजेलिडिस ने पहले ही इशारा कर दिया था कि यह फोन उनके 4a सीरीज से भी कम कीमत में आएगा. अब लॉन्च से पहले ही इस फोन के सारे बड़े फीचर्स लीक हो गए हैं.

Nothing Phone 4b में ग्राहकों को एक शानदार और बड़ी डिस्प्ले मिलने वाली है. इस फोन में 6.7-इंच का अमोलेड (AMOLED) डिस्प्ले दिया जा सकता है, जो 120Hz के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा. इसका मतलब है कि बजट फोन होने के बावजूद यूजर्स को स्क्रॉलिंग और गेमिंग के दौरान बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस मिलने वाला है. कंपनी ने इसके टीज़र में सिर्फ नीले रंग को दिखाया है, लेकिन लीक्स की मानें तो यह तीन खूबसूरत कलर ऑप्शंस में आ सकता है.

लीक हुई जानकारी के अनुसार, इस फोन में क्वालकॉम का लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 6 जेन 4 (Snapdragon 6 Gen 4) चिपसेट दिया जा सकता है. यह प्रोसेसर कम बजट में भी बेहतरीन मल्टीटास्किंग और परफॉर्मेंस देने में सक्षम है. यह फोन दो वेरिएंट्स में आ सकता है, जिसमें 8GB रैम के साथ 128GB स्टोरेज और 8GB रैम के साथ 256GB स्टोरेज का विकल्प शामिल होगा.

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इसका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल के सेंसर के साथ आएगा, जो बेहद साफ और खूबसूरत तस्वीरें खींचने में मदद करेगा. इसके अलावा, फोन को लंबे समय तक चालू रखने के लिए कंपनी इसमें 5,400mAh की एक बड़ी बैटरी देने जा रही है. सॉफ्टवेयर के मामले में यह फोन बिल्कुल लेटेस्ट एंड्रॉयड 16 (Android 16) पर आधारित नथिंग ओएस पर काम करेगा.

Nothing Phone 4b में भी कंपनी का सिग्नेचर सी-थ्रू (See-through) यानी आर-पार दिखने वाला ट्रांसपेरेंट रियर पैनल मिलेगा. फोन के बैक कवर के अंदर स्क्रू, इंडस्ट्रियल डिजाइन और खूबसूरत टेक्सचर साफ दिखाई देंगे. इसकी बॉडी काफी हद तक Phone 4a Pro जैसी यूनिबॉडी कंस्ट्रक्शन वाली होगी. 

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