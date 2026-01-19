99% लोग नहीं जानते Google का Full Form और मतलब, सच जानकर आप भी चौंक जाएंगे

हम हर रोज़ न जाने कितनी बार Google का इस्तेमाल करते हैं. पढ़ाई से जुड़ा कोई सवाल हो, नौकरी की जानकारी चाहिए हो, किसी जगह का रास्ता खोजना हो या फिर किसी भी विषय पर तुरंत जवाब चाहिए हो, सबसे पहले हमारे दिमाग में Google का ही नाम आता है. इतनी बार इस्तेमाल करने के बावजूद हैरानी की बात यह है कि ज़्यादातर लोगों को आज भी Google का पूरा नाम यानी Full Form पता नहीं है. लेकिन आज आपको बताते हैं कि आखिर Google का फुल नेम है क्या.

Google का Full Form

सबसे पहले आप जानिए कि Google का कोई भी ऑफिशियल Full Form नहीं है. Google कंपनी ने कभी यह नहीं कहा कि Google किसी लंबे शब्द का शॉर्ट फॉर्म है. बावजूद इसके इंटरनेट पर गूगल पर काफी फुल फॉर्म वायरल है उन्हीं में से जो Full Form सबसे ज़्यादा वायरल वो आपको यहां बताते हैं. और वह है 'Global Organization of Grouped Language of Earth', लेकिन यह पूरी तरह से अनऑफिशियल है.

यह नाम लोगों ने खुद बनाया है और सोशल मीडिया के ज़रिये फैल गया. इसलिए अगर कोई आपसे पूछे कि Google का ऑफिशियल Full Form क्या है, तो सही जवाब यही होगा कि Google का कोई ऑफिशियल Full Form नहीं है.

फिर Google का असली मतलब?

दरअसल, Google शब्द “Googol” से लिया गया है. Googol एक गणित से जुड़ा शब्द है, जिसका मतलब होता है 1 के बाद 100 शून्य. Google के संस्थापक लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन ने यह नाम इसलिए चुना था क्योंकि वे इंटरनेट पर मौजूद अनगिनत जानकारियों को दिखाना चाहते थे. उनका मानना था कि इंटरनेट पर जानकारी की कोई सीमा नहीं है, और Googol शब्द इसी अनंत जानकारी का प्रतीक है. बाद में Googol शब्द से ही थोड़ा बदलाव करके Google नाम रखा गया, जो आज पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पहचाना जाने वाला नाम बन चुका है.