सैमसंग ने लॉन्च किया धांसू गेमिंग स्मार्टफोन, पलक झपकते ही कर देगा आपके सारे काम

सैमसंग का यह नया Exynos 2600 चिपसेट न केवल परफॉरमेंस और गेमिंग में सुधार करेगा, बल्कि बैटरी की बचत करने में भी मददगार साबित होगा. उम्मीद है कि अगले साल आने वाले सैमसंग के प्रीमियम फोन्स में हमें इसकी पावर देखने को मिलेगी.

Samsung Exynos 2600 Launch: स्मार्टफोन की दुनिया में क्रांति लाते हुए सैमसंग ने अपना अब तक का सबसे पावरफुल प्रोसेसर Exynos 2600 लॉन्च कर दिया है. यह दुनिया का पहला ऐसा चिपसेट है जो 2-नैनोमीटर (2nm) तकनीक पर बेस्ड है. इसे खास तौर पर फ्यूचर के फ्लैगशिप स्मार्टफोन के लिए तैयार किया गया है. 2nm GAA चिप की बात करें तो ये चिप बनाने की सबसे आधुनिक तकनीक है जो बिजली कम खर्च करती है और पावर बढ़ाती है.

क्या है इस फोन में खास?

इस नए चिपसेट में तकनीक का ऐसा तालमेल बिठाया गया है जो आपके फोन को पहले से कहीं ज्यादा तेज और स्मार्ट बना देगा. नए CPU आर्किटेक्चर की बदौलत इसकी परफॉरमेंस पिछले मॉडल के मुकाबले 39% तक बढ़ गई है. इसमें 10 कोर वाला धमाकेदार प्रोसेसर दिया है. इसके अलावा सैमसंग ने इसमें Xclipse 960 GPU का यूज किया है, जो गेमिंग समय शानदार ग्राफिक्स में 50% तक का बूस्ट लाता है, जिससे गेम और भी असली जैसा लगता है.

AI की ताकत

आज के दौर में AI बहुत जरूरी है. Exynos 2600 में जेनेरेटिव AI परफॉरमेंस को 113% तक बढ़ाया गया है. यानी आपका फोन फोटो एडिटिंग, रीयल-टाइम ट्रासलेट और स्मार्ट असिस्टेंट जैसे काम पलक झपकते ही कर देगा.

गर्म नहीं होगा आपका फोन

बड़े प्रोसेसर वाले फोन अक्सर जल्दी हीट कर जाते हैं, लेकिन सैमसंग ने इसका समाधान ढूंढ लिया है. इसमें हीट पाथ ब्लॉक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो गर्मी को चिप से बाहर निकालने में मदद करती है. इससे भारी गेम खेलने या वीडियो एडिटिंग करने पर भी फोन ठंडा रहेगा.

फोटोग्राफी में बड़ा धमाका

यह चिपसेट 320 मेगापिक्सल (320MP) तक के कैमरा सेंसर को सपोर्ट कर सकता है. इसके साथ ही यूजर्स 8K वीडियो 60fps पर रिकॉर्ड कर पाएंगे, जो अब तक केवल प्रोफेशनल कैमरों में ही पॉसिबल था.

