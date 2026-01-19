Samsung Galaxy S26 Ultra कब हो रहा है लॉन्च? मोबाइल की कीमत और फीचर्स हुए Leak

Samsung Galaxy S26 Ultra अगले महीने यानी फरवरी में लॉन्च हो सकता है. साल 2026 में सैमसंग का ये पहला बड़ा फ्लैगशिप फोन हो सकता है. इस फोन में डिस्प्ले, कैमरा, परफॉर्मेंस और डिजाइन से जुड़े कई अहम अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं. Samsung के Ultra मॉडल्स अक्सर पूरी फ्लैगशिप सीरीज़ की दिशा तय करते हैं और इसके साथ ही दूसरे Android ब्रांड्स पर भी असर डालते हैं. क्या हो सकता है Galaxy S26 Ultra में नया, चलिए जानते हैं.

Samsung Galaxy S26 Ultra के फीचर्स

Galaxy S26 Ultra में Samsung का नया M14 OLED पैनल मिलने की उम्मीद है. यह Galaxy S25 Ultra में इस्तेमाल हुए M13 OLED की तुलना में लगभग 20 से 30 प्रतिशत ज्यादा पावर एफिशिएंट बताया जा रहा है. इस बार Samsung का फोकस बैटरी बचाने पर दिख रहा है. लंबे समय तक स्क्रॉलिंग, वीडियो देखने या गेमिंग करने वाले यूज़र्स को इससे बेहतर बैटरी बैकअप मिल सकता है.

लीक के अनुसार डिस्प्ले में एक इन-बिल्ट प्राइवेसी फीचर भी हो सकता है, जो साइड एंगल से स्क्रीन देखने को सीमित करेगा. पब्लिक जगहों पर मैसेज पढ़ते समय, ईमेल चेक करते हुए या बैंकिंग ऐप्स इस्तेमाल करते वक्त यह फीचर काफी उपयोगी साबित हो सकता है.

Samsung Galaxy S26 Ultra का कैमरा

Galaxy S26 Ultra के कैमरा अपग्रेड्स भी काफी चर्चा में हैं. मेन कैमरा और 5x टेलीफोटो लेंस दोनों में वाइडर अपर्चर मिलने की उम्मीद है. मेन कैमरा f/1.7 से f/1.4 अपर्चर पर जा सकता है, जबकि टेलीफोटो लेंस f/3.4 से f/2.9 तक बेहतर हो सकता है. इससे लो-लाइट फोटोग्राफी में ज़्यादा रोशनी मिलेगी और फोटो साफ आएंगी. फोटो के अलावा वीडियो पर भी बदलाव देखने को मिल रहा है. सेल्फी कैमरा में 22mm का वाइड लेंस ग्रुप सेल्फी को आसान बना सकता है. कैमरा बंप थोड़ा उभरा हुआ हो सकता है.

Samsung Galaxy S26 Ultra की बैटरी

Galaxy S26 Ultra में 60W वायर्ड फास्ट चार्जिंग मिलने की संभावना है, जो पुराने 45W लिमिट से आगे होगी. वायरलेस चार्जिंग भी तेज़ होने की उम्मीद है. परफॉर्मेंस के लिए Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट मिल सकता है. बैटरी कैपेसिटी 5000mAh से बढ़कर 5100mAh से 5400mAh के बीच हो सकती है, जबकि फोन की मोटाई करीब 7.9mm रहने की बात कही जा रही है.

कीमत की बात करें तो भारत में यह अपने पिछले मॉडल के आस-पास ही रह सकती है. Galaxy S25 Ultra की लॉन्च कीमत ₹1,29,999 थी, Galaxy S26 Ultra की कीमत भी इसी के करीब रहने वाली है. लीक के अनुसार 25 फरवरी को San Francisco में Galaxy Unpacked इवेंट में Galaxy S26 Ultra लॉन्च हो सकता है.