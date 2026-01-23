Samsung Galaxy S26 सीरीज फरवरी के आखिरी हफ्ते में लॉन्च होने की उम्मीद, जानिए S26 Plus और Ultra मॉडल की पूरी डिटेल

स्मार्टफोन की दुनिया में तहलका मचाने के लिए सैमसंग एक बार फिर तैयार है. पिछले कई महीनों से चर्चा में रहने वाली Samsung Galaxy S26 सीरीज की लॉन्चिंग डेट आखिरकार लीक हो गई है. ताजा रिपोर्ट्स की मानें तो सैमसंग फरवरी 2026 के आखिरी हफ्ते में अपना मेगा इवेंट आयोजित कर सकता है. इस सीरीज में तीन दमदार स्मार्टफोन Galaxy S26, S26 Plus और सबसे पावरफुल Galaxy S26 Ultra शामिल होने की उम्मीद है.

अगर आप भी नया प्रीमियम फोन खरीदने का मन बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि लॉन्चिंग के साथ-साथ सेल की तारीखें भी सामने आ गई हैं.

प्री-ऑर्डर और सेल की टाइमलाइन

लीक्स के अनुसार Galaxy S26 की प्री-ऑर्डर 26 फरवरी से शुरू हो सकती है और 4 मार्च तक चलेगी. इसके बाद 5 मार्च को प्री-सेल इवेंट होगा, जिससे इच्छुक यूजर्स जल्दी फोन खरीद पाएंगे. वाइड सेल 11 मार्च से शुरू होने की संभावना है. भारत में उपलब्धता भी लगभग उसी समय होने की उम्मीद है.

S26 Ultra में बड़े अपग्रेड की उम्मीद

S26 Ultra इस सीरीज में सबसे ज्यादा अपग्रेड वाला मॉडल होगा. इसमें नया एंटी-रिफ्लेक्टिव स्क्रीन कोटिंग होने की संभावना है, जो स्क्रीन प्रोटेक्टर की जरूरत को कम कर सकता है. S26 और S26 Plus मॉडल में उतनी चमकदार अपग्रेड की उम्मीद नहीं है, लेकिन ये भी शानदार फीचर्स के साथ आएंगे.

कीमत और AI इफेक्ट

हालांकि ग्लोबल लेवल पर कंपोनेंट्स की कीमतें बढ़ने की वजह से सैमसंग नई सीरीज के स्मार्टफोन्स की कीमतें बढ़ सकती हैं. कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी कीमतों को ज्यादा नहीं बढ़ाएगी. AI टेक्नोलॉजी के तेजी से इस्तेमाल के कारण स्मार्टफोन के हार्डवेयर और फीचर्स में बदलाव आने की संभावना है.

Samsung ने अभी तक इस जानकारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.इसलिए आपको ऑफिशियल अपडेट्स पर नजर बनाए रखना चाहिए ताकि लॉन्च से पहले सभी डिटेल्स पता चल जाएं.