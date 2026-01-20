अब Instagram पर दोबारा मिल जाएंगी देखी हुई Reels! जानें Watch History देखने का आसान तरीका

क्या आपने Instagram का Watch History फीचर का इस्तेमाल किया है? अगर नहीं तो आज आपको बताते हैं कि आखिर क्यों ये यूजफुल फीचर है. क्योंकि आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता है कि हम Reels स्क्रॉल करते हुए किसी वीडियो को देख लेते हैं या गलती से आगे बढ़ जाते हैं और बाद में उसे फिर से देखना चाहते हैं. लेकिन दोबारा वही Reel ढूंढना मुश्किल हो जाता है. इसी परेशानी को समझते हुए Instagram ने यह नया फीचर पेश किया है, जिसमें आप पिछले 30 दिनों में देखी गई सभी Reels की लिस्ट एक ही जगह पर देख सकते हैं.

Instagram की Watch History फिलहाल सिर्फ उन्हीं Reels को दिखाती है, जिन्हें आपने पिछले 30 दिनों में देखा या स्क्रॉल किया है.

Watch History के साथ ही Instagram ने Reels को ढूंढने के लिए कुछ स्मार्ट फ़िल्टर भी जोड़े हैं. इन फ़िल्टर की मदद से आप अपनी देखी हुई Reels को अलग-अलग तरीकों से सॉर्ट कर सकते हैं. जैसे Chronology फ़िल्टर की मदद से आप अपनी Watch History को पुराने से नए या नए से पुराने क्रम में देख सकते हैं. Date फ़िल्टर, जिसमें अंदाजन डेट के हिसाब से रील्स सर्च कर सकते हैं. Author फ़िल्टर, जिसमें लोगों को Reel तो याद नहीं रहती, लेकिन यह याद रहता है कि उसे किस क्रिएटर ने पोस्ट किया था. इसमें आप उस क्रिएटर का नाम चुन सकते हैं.

अब आपको बताते हैं कि आखिर Watch History कैसे काम करती है. इसके लिए सबसे पहले फोन में Instagram ऐप खोलना होगा. इसके बाद नीचे दाईं ओर मौजूद अपनी प्रोफाइल फोटो पर टैप करना होगा. फिर ऊपर दाईं ओर दिख रहे तीन लाइनों वाले मेन्यू पर क्लिक करें. यहां आपको 'Your activity' का ऑप्शन दिखाई देगा. इस सेक्शन में नीचे स्क्रॉल करने पर 'How you use Instagram' के तहत Watch History का ऑप्शन मिलेगा. इसे खोलते ही आप अपनी देखी हुई Reels को अलग-अलग फ़िल्टर के साथ देख सकते हैं.

Instagram का Watch History फीचर उन यूज़र्स के लिए किसी राहत से कम नहीं है, जो अक्सर अच्छी Reels को सेव करना भूल जाते हैं. अब किसी Reel को दोबारा ढूंढने के लिए बार-बार सर्च करने या दोस्तों से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यह फीचर Instagram के इस्तेमाल को और भी आसान और यूज़र-फ्रेंडली बनाता है.