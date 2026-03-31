Lava Bold N2 Pro लॉन्च! आपके बजट में 50MP कैमरा और 120Hz डिस्प्ले! सस्ते में मिल रहा पावरफुल फोन

Lava ने भारत में अपना नया बजट स्मार्टफोन Lava Bold N2 Pro लॉन्च कर दिया है, जो कंपनी की Bold सीरीज को और मजबूत बनाता है. यह फोन पिछले महीने लॉन्च हुए Bold N2 के बाद आया है और कम कीमत में बेहतर फीचर्स देने का दावा करता है.

इस स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का कैमरा और 5000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए एक अच्छा विकल्प बनाती है. यह फोन दो कलर ऑप्शन में आता है और 6 अप्रैल 2026 से Flipkart पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगा.

Lava Bold N2 Pro में 6.75 इंच का बड़ा HD+ LCD डिस्प्ले दिया गया है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ आता है. इसका मतलब है कि आपको स्क्रीन पर स्क्रॉलिंग और गेमिंग का अनुभव काफी स्मूद मिलेगा.

फोन के अंदर 1.8GHz ऑक्टा-कोर UNISOC T7250 प्रोसेसर दिया गया है, जो Mali-G57 GPU के साथ आता है. इसमें 4GB RAM और 128GB स्टोरेज दी गई है, जो इस कीमत में काफी अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है. यह स्मार्टफोन Android 15 पर चलता है, जिससे यूजर्स को नया और बेहतर सॉफ्टवेयर अनुभव मिलता है.

फोटोग्राफी के लिए Lava Bold N2 Pro में 50 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है, जो LED फ्लैश के साथ आता है. यह कैमरा दिन की रोशनी में अच्छी और क्लियर फोटो लेने में सक्षम है.

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सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए इसमें 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है. सिक्योरिटी के लिए फोन में साइड-माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है, जिससे फोन को जल्दी और सुरक्षित तरीके से अनलॉक किया जा सकता है.

फोन में 5000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जो एक दिन का बैकअप आराम से दे सकती है. इसमें 10W Type-C चार्जिंग और 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलता है, जिससे फोन जल्दी चार्ज हो जाता है.

इसके अलावा फोन में IP54 रेटिंग दी गई है, जो इसे धूल और पानी से कुछ हद तक सुरक्षित बनाती है. इसका वजन 201 ग्राम है और कंपनी ने एक OS अपडेट और दो साल तक सिक्योरिटी अपडेट देने का वादा किया है.

Lava Bold N2 Pro की कीमत ₹7,999 रखी गई है, जिसमें 4GB RAM और 128GB स्टोरेज मिलता है. यह 6 अप्रैल से Flipkart पर उपलब्ध होगा और इसे Eclipse Grey और Aurora Gold कलर में खरीदा जा सकता है.

अगर इसकी तुलना पिछले महीने लॉन्च हुए Lava Bold N2 से करें, तो उसमें भी 6.75 इंच की डिस्प्ले दी गई थी, लेकिन उसका रिफ्रेश रेट 90Hz था. उसमें 13MP का कैमरा और 5MP का फ्रंट कैमरा मिलता है, जो इस नए मॉडल के मुकाबले थोड़ा कम है.

Bold N2 में भी 5000mAh बैटरी दी गई थी, लेकिन प्रोसेसर और कैमरा के मामले में Bold N2 Pro ज्यादा बेहतर और अपग्रेडेड विकल्प बनकर सामने आया है.