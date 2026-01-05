विज्ञापन

300 करोड़ बजट, नेता बनने जा रहे सुपरस्टार की आखिरी फिल्म, गलतियां देख कहेंगे बच्चों ने एडिट की है क्या

300 करोड़ रुपये की फिल्म है Jana Nayagan. ये फिल्म साउथ सुपरस्टार विजय तलपती की आखिरी फिल्म है. लेकिन इस फिल्म के टीजर में इतनी गलतियां जिसे देखकर यही कहा जा सकता है कि किसी बच्चे ने एडिट की है क्या?

Read Time: 3 mins
Share
300 करोड़ बजट, नेता बनने जा रहे सुपरस्टार की आखिरी फिल्म, गलतियां देख कहेंगे बच्चों ने एडिट की है क्या
मजाक बनकर रह गया Jana Nayagan फिल्म का ट्रेलर
नई दिल्ली:

जन नायकन का ट्रेलर गूगल पर ट्रेंड कर रहा है, जिसमें विजय तलपती आखिरी बार स्क्रीन पर नजर आएंगे. वहीं इसमें बॉबी देओल भी विलेन की भूमिका अदा करते हुए नजर आने वाले हैं, जिसकी झलक देखने के बाद फैंस भी फिल्म सिनेमाघरों में देखने के लिए एक्साइटेड हो गए हैं. लेकिन जैसे जैसे ट्रेलर वायरल हुआ इंटरनेट यूजर्स ने एक बड़ी गलती ढूंढ निकाली, जिसे देखने के बाद वह निराश हो गए. दरअसल, जन नायकन के ट्रेलर के एक सीन में एआई वॉटरमार्क देखने को मिला है, जिसे लगता है कि एडिटर हटाना भूल गए हैं.

गूगल जेमिनी का लोगों किया गया जय नायकन के ट्रेलर में इस्तेमाल?

Latest and Breaking News on NDTV

शनिवार को रिलीज किए ट्रेलर में विजय एक ऑफिसर के रोल में बदले के मूड में नजर आता है. ट्रेलर की शुरुआत में एक शॉटगन के सीन में छोटा सा गूगल जेमिनी का लोगो नजर आता है, जिसे एक इंटरनेट यूजर ने एक्स पर शेयर कर फिल्म को लेकर निराशा जाहिर की है. हालांकि कुछ भाषाओं में यह गलती नजर आई. लेकिन NDTV INDIA ने ट्रेलर में यह अभी भी देखा है. वहीं लोगों का कहना है कि यह तो बेइज्जती है. वहीं सुपरस्टार तलपती की आखिरी फिल्म के लिए फैंस निराशा व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

भगवंत केसरी का बताया रीमेक

ट्रेलर देखने के बाद कुछ और रिएक्शन भी सामने आए हैं, जिसमें विजय तलपती की जन नायकन को नंदमुरी बालकृष्ण की भगवंत केसरी का रीमेक बताया गया है. हालांकि ट्रेलर में समानता को लेकर जन नायकन के डायरेक्टर एच विनोद ने साफ किया कि फिल्म 100 प्रतिशत तलपती का प्रोजेक्ट है. मैं हां और ना ही ना इस सवाल के लिए कह सकता हूं. यह पूरी तरह से तलपती की फिल्म है. लोगों को इस सवाल का जवाब एक बार फिल्म को देखने के बाद मिल जाएगा.

प्रभास की द राजा साब और विजय की जन नायकन की होगी टक्कर

तमिल भषा में बनीं जन नायकन 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी, जिसमें पूजा हेगड़े और बॉबी देओल अहम किरदार में नजर आएंगे. वहीं इसी दिन बाहुबली स्टार प्रभास की द राजा साब रिलीज होगी, जिसे लेकर भी काफी चर्चा हो रही है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bobby Deol, Vijay Thalapathy, Jan Nayagan, Google Gemini, Bhagavanth Kesari
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com