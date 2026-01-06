विज्ञापन
iQOO 15 Ultra Launch News: जानिए क्या होगा खास और किसके लिए है ये फोन

iQOO 15 Ultra को रेगुलर iQOO 15 से ऊपर पोजिशन किया जाएगा. रेगुलर iQOO 15 में Qualcomm का लेटेस्ट Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर दिया गया था.

iQOO ने आखिरकार अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन iQOO 15 Ultra के लॉन्च को कंफर्म कर दिया है. यह स्मार्टफोन सबसे पहले चीन में Spring Festival के दौरान लॉन्च किया जाएगा. इसका मतलब है कि iQOO 15 Ultra जनवरी के आखिर या फरवरी की शुरुआत में पेश किया जा सकता है, क्योंकि Spring Festival की छुट्टी 17 फरवरी से शुरू होती है. फिलहाल कंपनी ने साफ किया है कि यह लॉन्च सिर्फ चीन तक सीमित रहेगा और ग्लोबल मार्केट को लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.

iQOO का पहला Ultra वेरिएंट
इस बार iQOO 15 Ultra इसलिए भी काफी खास है क्योंकि यह पहला मौका है जब iQOO अपने किसी स्मार्टफोन में Ultra नाम का इस्तेमाल कर रहा है. अब तक कंपनी अपने फ्लैगशिप और सब-फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स को स्टैंडर्ड और Pro वेरिएंट में ही लॉन्च करती आई है. Ultra वेरिएंट के आने से यह साफ है कि iQOO अब हाई परफॉर्मेंस, एडवांस फीचर्स और प्रीमियम एक्सपीरियंस वाले यूजर्स को टार्गेट कर रहा है. 

iQOO 15 Ultra का प्रोसेसर
iQOO 15 Ultra को रेगुलर iQOO 15 से ऊपर पोजिशन किया जाएगा. रेगुलर iQOO 15 में Qualcomm का लेटेस्ट Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर दिया गया था. रिपोर्ट्स की मानें तो Ultra वेरिएंट में कुछ ऐसे फीचर्स देखने को मिल सकते हैं जो आमतौर पर गेमिंग स्मार्टफोन्स में मिलते हैं. इसमें शोल्डर ट्रिगर्स और एक्टिव कूलिंग फैन शामिल हो सकते हैं, जो लंबे समय तक गेम खेलने के दौरान फोन को ठंडा रखने में मदद करेंगे.

किसके लिए है iQOO 15 Ultra
iQOO 15 Ultra उन यूज़र्स के लिए डिजाइन किया गया है जो स्मार्टफोन में सबसे ज्यादा परफॉर्मेंस और गेमिंग फीचर्स को प्राथमिकता देते हैं. वहीं, कीमत की बात करें तो iQOO 15 को भारत में करीब 72,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया गया था, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि Ultra वेरिएंट की कीमत भी इसके आस-पास रखी जाएगी.

