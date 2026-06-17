iPhone 18 रिलीज पर सामने आई बड़ी जानकारी, क्या सितंबर में लॉन्च नहीं होगा Apple फोल्ड?

Tech News: हर साल सितंबर का महीना आते ही Apple फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ जाती हैं. सबको इंतजार होता है नए आईफोन का. लेकिन अगर आप अपकमिंग iPhone 18 सीरीज या फिर लंबे समय से चर्चा में चल रहे फोल्डेबल iPhone Ultra को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए एक बेहद चौंकाने वाली खबर है.

नई सप्लाई चेन रिपोर्ट्स की मानें, तो Apple अपने सालों पुराने लॉन्चिंग के तरीके को पूरी तरह बदलने जा रहा है. कंपनी अब स्प्लिट रिलीज (Split Release) स्ट्रेटेजी अपनाने की तैयारी में है, यानी सारे फोंस अब एक साथ नहीं आएंगे. हालांकि, Apple ने आधिकारिक तौर पर इस पर मुहर नहीं लगाई है और ये सब अभी अफवाहें और कयास ही हैं, लेकिन टेक बाजार में इसे लेकर हलचल तेज है.

iPhone Ultra का इंतजार हुआ लंबा

शुरुआत करते हैं उस फोन से जिसका क्रेज सबसे ज्यादा है. Apple का फोल्डेबल आईफोन, जिसे iPhone Ultra या iPhone Fold भी कहा जा रहा है. पहले आए लीक्स में दावा किया जा रहा था कि यह फोन 2026 में एंट्री मार लेगा, लेकिन अब नए सिग्नल्स बताते हैं कि इसकी रिलीज 2027 तक खिंच सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि Apple जल्दबाजी के मूड में बिल्कुल नहीं है. कंपनी अभी भी इसकी फोल्डेबल डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, ड्यूरेबिलिटी के कड़े स्टैंडर्ड्स और हिंज डिजाइन को एकदम परफेक्ट बनाने में जुटी है. वह चाहती है कि जब फोन मार्केट में आए, तो यूजर एक्सपीरियंस और मजबूती में कोई कमी न हो.

रिपोर्ट्स की मानें तो Apple एक अलग गेम भी खेल सकता है. वह 2027 के अपने सितंबर इवेंट में इस फोन को सिर्फ दुनिया के सामने शोकेस कर सकता है, ताकि मार्केट में तगड़ा हाइप बन जाए, और बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन सेट होने के बाद इसे बाद में रिलीज किया जाए.

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कहां से मिला इस बड़े बदलाव का सुराग?

अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक ये बात उठी कहां से? तो इसका जवाब द संडे गार्जियन की रिपोर्ट में दिया गया है. Apple को कैमरा लेंस सप्लाई करने वाली दिग्गज कंपनी Largan Precision ने. हाल ही में हुई एक शेयरधारकों की मीटिंग में कंपनी के चेयरमैन लिन एन-पिंग (Lin En-ping) ने अपने एक बड़े अमेरिकी ग्राहक के प्रोडक्ट शेड्यूलिंग में बदलाव का साफ जिक्र किया_

उन्होंने कहा, 'इस साल की चौथी तिमाही पिछले सालों के मुकाबले कहीं ज्यादा व्यस्त रहने वाली है. ऐसा इसलिए क्योंकि ग्राहक के नए प्रोडक्ट शेड्यूलिंग के तहत कुछ नए प्रोडक्ट्स को तीसरी तिमाही में लॉन्च किया जाना है, जबकि कुछ अन्य प्रोडक्ट्स को अगले साल की शुरुआत तक के लिए टाल दिया गया है.'

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iPhone 18 का स्प्लिट लॉन्च प्लान

इस बयान के बाद एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि Apple अपनी परंपरा को तोड़ते हुए iPhone 18 सीरीज को दो अलग-अलग फेज में लॉन्च करेगा. अगर ऐसा होता है, तो पिछले एक दशक से भी ज्यादा समय में Apple की लॉन्चिंग स्ट्रेटेजी में यह सबसे बड़ा उलटफेर होगा. इस नए प्लान के मुताबिक कहानी कुछ ऐसी हो सकती है:-

Apple अपनी पुरानी रीत निभाते हुए अपने सबसे प्रीमियम और फ्लैगशिप मॉडल्स यानी iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max को तय समय पर सितंबर में ही लॉन्च कर देगा. इस सालाना सितंबर इवेंट में इन दोनों धांसू फोंस के साथ Apple Watch के नए अपडेटेड मॉडल्स और कुछ नई एक्सेसरीज भी देखने को मिल सकती हैं.

हालांकि जो लोग बेस मॉडल्स का इंतजार करते हैं, उन्हें थोड़ा तरसना पड़ेगा. खबर है कि स्टैंडर्ड iPhone 18, iPhone 18e और मुड़ने वाले नए वेरिएंट iPhone Air की लॉन्चिंग को आगे बढ़ाकर वसंत 2027 तक के लिए टाला जा सकता है.

सीधी बात ये है कि अगर Apple का यह स्प्लिट लॉन्च और Ultra में देरी का प्लान सच साबित होता है, तो ग्राहकों का फोन अपग्रेड करने का पूरा चक्र ही बदल जाएगा. जो लोग हमेशा प्रो मॉडल्स ही खरीदते हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके लिए प्रीमियम मॉडल्स तय समय पर आ रहे हैं. लेकिन, जो लोग स्टैंडर्ड या कम बजट वाले आईफोन मॉडल का इंतजार करते हैं, उन्हें अपनी जेब में पैसे दबाकर कुछ महीने और सब्र करना होगा.

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