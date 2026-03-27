Instagram का Dhurandhar अपडेट! अब फिल्मी स्टाइल फॉन्ट से बनाएं Reel को Viral

Instagram ने अपने Edits फोटो और वीडियो एडिटिंग ऐप में एक नया खास फॉन्ट पेश किया है, जो फिल्म Dhurandhar: The Revenge से इंस्पायर्ड है. इस नए फॉन्ट की मदद से यूजर्स अपनी Reels को एकदम फिल्मी और सिनेमैटिक लुक दे सकते हैं. यह फीचर खासतौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपने वीडियो को ट्रेंडिंग और आकर्षक बनाना चाहते हैं. फिलहाल यह फॉन्ट Android और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, लेकिन यह लिमिटेड टाइम के लिए ही दिया गया है, यानी बाद में इसे हटा भी दिया जा सकता है.

क्या खास है इस नए फॉन्ट में?

यह Dhurandhar-इंस्पायर्ड फॉन्ट खास तौर पर बोल्ड और स्टाइलिश डिजाइन के साथ आता है, जो फिल्मों के टाइटल और पोस्टर में इस्तेमाल होने वाले टेक्स्ट जैसा लगता है. इसका मकसद यूजर्स को ऐसा अनुभव देना है, जिससे उनके वीडियो ज्यादा प्रोफेशनल और एंटरटेनिंग लगें. Instagram इस फीचर के जरिए क्रिएटर्स को ट्रेंडिंग कंटेंट बनाने का मौका दे रहा है, ताकि वे पॉप कल्चर और फिल्मों से जुड़ी स्टाइल को अपने वीडियो में आसानी से इस्तेमाल कर सकें.

कैसे करें इस फॉन्ट का इस्तेमाल?

इस फॉन्ट का इस्तेमाल करना बहुत आसान है. सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में Edits ऐप खोलें और नई Reel बनाना शुरू करें या कोई पुराना ड्राफ्ट खोलें. इसके बाद एडिटर में Text टूल पर टैप करें और फॉन्ट ऑप्शन में जाकर Dhurandhar-इंस्पायर्ड फॉन्ट चुनें. अब आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं और उसे अपनी जरूरत के हिसाब से छोटा-बड़ा या अलग जगह पर सेट कर सकते हैं. लास्ट में वीडियो को प्रीव्यू करके पब्लिश कर दें. इस तरह आप कुछ ही मिनटों में अपनी Reel को शानदार फिल्मी लुक दे सकते हैं.

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लिमिटेड टाइम के लिए मौजूद

Instagram का यह नया फॉन्ट अभी Android और iOS यूजर्स के लिए उपलब्ध है, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं रहेगा. क्योंकि यह एक लिमिटेड टाइम फीचर है, इसलिए हो सकता है कि कुछ समय बाद इसे हटा दिया जाए.