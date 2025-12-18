Gmail पर भेजे गए Email को रोक सकते हैं आप, बस Setting में कर लें ये बदलाव

Gmail हर किसी के पास है लेकिन हर कोई ये नहीं जानता कि इसमें भेजे गए मेल को वापस कैसे ला सकते हैं. आज आपको इसी फीचर के बारे में बताते हैं. ताकि अगर आपसे Gmail पर कोई गलत ईमेल चला जाए या फिर बिना अटैचमेंट के मेल सेंड हो जाए तो घबराने के बजाय इस ट्रिक का इस्तेमाल करें. क्योंकि Gmail में एक बेहद काम का फीचर होता है जिसे Undo Send कहा जाता है. इसी एक फीचर की मदद से आप भेजा हुआ ईमेल कुछ सेकंड के अंदर वापस रोक सकते हैं.

Undo Send कैसे करता है काम?

Gmail पर मेल भेजते ही स्क्रीन के नीचे एक छोटा सा मैसेज आता है जिसमें 'Message sent' लिखा होता है और उसके साथ ही Undo का ऑप्शन दिखाई देता है. अगर आप तय समय के अंदर इस Undo पर क्लिक कर देते हैं, तो ईमेल सामने वाले तक पहुंचने से पहले ही रुक जाता है और दोबारा ड्राफ्ट में खुल जाता है. इसके बाद आप उसे सही कर सकते हैं या पूरी तरह डिलीट भी कर सकते हैं.

Undo Send समय बढ़ाने का तरीका

Gmail आपको यह सुविधा भी देता है कि आप Undo Send का टाइम बढ़ा सकते हैं. इसके लिए आप Gmail की Settings में जाकर “Undo Send” सेक्शन में 5, 10, 20 या 30 सेकंड का ऑप्शन चुन सकते हैं. अगर आपने 30 सेकंड सेट कर रखा है, तो ईमेल भेजने के बाद आपके पास पूरे 30 सेकंड होंगे उसे वापस लेने के लिए. यह आदत खासतौर पर ऑफिशियल मेल के लिए बहुत काम आती है.

Undo कब काम नहीं करना

Undo ट्रिक तभी काम करती है जब आप तय समय के अंदर Undo पर क्लिक करें. एक बार समय खत्म हो जाने के बाद ईमेल पूरी तरह सेंड हो जाता है और फिर उसे वापस लेना संभव नहीं होता. इसीलिए बेहतर है कि Undo Send का समय हमेशा ज्यादा सेट रखें, ताकि गलती सुधारने का मौका मिल सके.