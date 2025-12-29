Gmail यूज़र्स अब बदल सकेंगे अपना @gmail.com वाला ईमेल...लेकिन कुछ शर्तों के साथ

Gmail यूजर्स के लिए खुशखबरी आई है, कि अब वो अपने ई-मेल आई का नाम बदल सकते हैं. ये खबर उन लोगों के लिए बढ़िया है जिन्होंने कभी अजीबो-गरीब नाम का जीमेल अकाउंट बनाया और उसे वो अब इस्तेमाल करते हुए शर्मिंदगी महसूस करते हैं. क्योंकि अभी तक एक बार आपने @gmail.com वाला ईमेल पता बना लिया, तो उसे बदलने का कोई ऑप्शन नहीं था. एक बार बनाई गई आपकी Gmail ID हमेशा के लिए लॉक हो जाती थी. लेकिन अब यूजर्स को अपना Gmail ईमेल एड्रेस बदलने की सुविधा मिलने वाली है.

Gmail ID में बदलाव की जानकारी Google के एक सपोर्ट पेज पर सामने आई है. इस पेज में साफ लिखा है कि अब यूजर @gmail.com पर खत्म होने वाला अपना ईमेल एड्रेस बदल सकेंगे. यह Google की पुरानी पॉलिसी से बिल्कुल उलट है, क्योंकि पहले कंपनी साफ कहती थी कि Gmail ID एक बार बनने के बाद बदली नहीं जा सकती. खास बात यह है कि यह सपोर्ट पेज फिलहाल सिर्फ हिन्दी भाषा में दिखाई दे रहा है. इसी वजह से माना जा रहा है कि Google इस फीचर की शुरुआत भारतीय यूज़र्स से कर सकता है.

ईमेल बदलेगा, अकाउंट वही रहेगा

Google ने यह भी साफ किया है कि Gmail ID बदलने से यूज़र का अकाउंट या डेटा किसी भी तरह से प्रभावित नहीं होगा. पुराना Gmail पता पूरी तरह खत्म नहीं होगा, बल्कि उसे एक वैकल्पिक ईमेल बना दिया जाएगा. इसका मतलब यह है कि पुराने और नए दोनों ईमेल एड्रेस पर आने वाले मेल एक ही इनबॉक्स में पहुंचेंगे. यूजर के सभी पुराने ईमेल, Google Photos, चैट्स, फाइल्स और दूसरी जानकारी सुरक्षित रहेगी. यानी बाहर से देखने पर सिर्फ ईमेल एड्रेस बदलेगा, लेकिन अंदर से अकाउंट बिल्कुल वही रहेगा.

कुछ जरूरी शर्तें

हालांकि इस फीचर के साथ कुछ नियम भी रखे गए हैं. Gmail ID बदलने के बाद यूजर अगले 12 महीनों तक नए ईमेल एड्रेस को न तो बदल पाएंगे और न ही डिलीट कर सकेंगे. पुराना Gmail एड्रेस भविष्य में दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन उस एक साल की अवधि में कोई नया Gmail अकाउंट उस पुराने पते से नहीं बनाया जा सकेगा. Google ने यह भी तय किया है कि एक अकाउंट से अधिकतम तीन बार Gmail ID बदली जा सकेगी. यानी एक अकाउंट की लाइफटाइम में कुल चार अलग-अलग Gmail एड्रेस इस्तेमाल किए जा सकेंगे.