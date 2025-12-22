विज्ञापन
Android फोन में WhatsApp खोलने के बाद जिस चैट को ऊपर पिन करना है उस पर कुछ सेकंड तक टच करके रखें. ऊपर की तरफ एक पिन का आइकन दिखेगा, उस पर टैप करते ही वह चैट तुरंत सबसे ऊपर चली जाएगी.

WhatsApp Trick: पुराने मैसेज को ढूंढने में नहीं करना पड़ेगा घंटों बरबाद, बस यूज़ करें ये सेटिंग

WhatsApp पर चैट के दौरान आपको कई बातों को याद रखना या सेव करना होता है. अब फोटोज़ और वीडियोज़ तो गैलरी में सेव हो जाती हैं. लेकिन चैट्स को सेव करना भी आसान है, आज आपको वही स्मार्ट तरीका बताते हैं. WhatsApp पर एक ऑप्शन होता है Pin to Top, ये काम कैसे करता है, चलिए आपको बताते हैं.

Pin to Top फीचर
यह फीचर खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत उपयोगी है जो WhatsApp को काम, बच्चों की पढ़ाई, फैमिली ग्रुप या जरूरी अपडेट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं. इसमें चैट को बार-बार स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप Pin in Top करके जरूरी चैट हमेशा एक क्लिक की दूरी पर रहती है.

Pin to Top कैसे करें यूज़?
Android फोन में WhatsApp खोलने के बाद जिस चैट को ऊपर पिन करना है उस पर कुछ सेकंड तक टच करके रखें. ऊपर की तरफ एक पिन का आइकन दिखेगा, उस पर टैप करते ही वह चैट तुरंत सबसे ऊपर चली जाएगी. वहीं, iPhone में तरीका थोड़ा अलग है, वहां आपको चैट पर दाईं ओर स्वाइप करना होता है, फिर Pin का ऑप्शन दिखाई देता है. उस पर टैप करते ही चैट पिन हो जाती है.

Unpin कैसे करें?
अगर किसी चैट की जरूरत खत्म हो जाए, तो उसे अनपिन करना भी उतना ही आसान है. Android में पिन की हुई चैट पर लंबा प्रेस करें और ऊपर दिख रहे Unpin आइकन पर टैप करें. iPhone में उसी चैट पर फिर से स्वाइप करके Unpin का ऑप्शन चुन सकते हैं. इसके बाद वह चैट अपनी सामान्य जगह पर चली जाएगी.

Pin to Top फीचर जरूरी चैट्स को याद रखने या करने के लिए बहुत कारगर साबित होता है. 

