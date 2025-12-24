Aadhaar Card में बायोमेट्रिक लॉक कैसे लगाते हैं? चलिए बताते हैं Step-by-step

बायोमेट्रिक लॉक...नाम से ही समझ आता है ऐसा तरीका जिससे Aadhaar को लॉक किया जा सकता है. इस लॉक के बाद कोई और आपके Aadhaar नंबर का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता. बायोमेट्रिक लॉक की ये सुविधा UIDAI देता है. इस फीचर को एक्टिव करने के बाद अगर किसी के पास आपका आधार नंबर भी हो, तो वह आपकी उंगलियों के निशान या आंखों की पहचान का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा. यानी आपकी अनुमति के बिना कोई भी आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो सकेगा. यह फीचर खास तौर पर उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है, जो बार-बार आधार की कॉपी शेयर करते हैं.

Aadhaar बायोमेट्रिक लॉक करने का तरीका

बायोमेट्रिक लॉक करने के लिए UIDAI की वेबसाइट पर जाकर 'Lock/Unlock Biometrics' सेक्शन में जाना होता है. यहां आपको अपना Virtual ID, नाम, पिन कोड और कैप्चा दर्ज करना होता है. इसके बाद 'Send OTP' पर क्लिक करें और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP से वेरिफिकेशन पूरा करें. वेरिफिकेशन होते ही आपका आधार बायोमेट्रिक लॉक हो जाएगा और आपकी पहचान पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगी.

आधार अपडेट करना जरूरी

बायोमेट्रिक लॉक के अलावा अपने Aadhaar के बारे में समय-समय पर अपडेट रहना जरूरी होता है. क्योंकि UIDAI भी सलाह देता है कि आधार से जुड़ी एक्टिविटी को समय-समय पर चेक करते रहें और अपनी जानकारी अपडेट रखें.

बच्चे का Aadhaar

अगर आपने पिछले 10 सालों में आधार अपडेट नहीं किया है, किसी दुर्घटना की वजह से बायोमेट्रिक बदल गए हैं या आधार धारक बच्चा है जो अब 15 साल का हो गया है, तो आधार अपडेट कराना बहुत जरूरी है. इससे न सिर्फ आपकी पहचान सही रहती है, बल्कि आधार से जुड़ी सेवाओं में भी कोई दिक्कत नहीं आती.

