मोबाइल को टेबल पर रखने का सही तरीका क्या है? जानिए सही आदत

कुछ लोग जानबूझकर मोबाइल की स्क्रीन नीचे रखते हैं ताकि बार-बार आने वाले नोटिफिकेशन से ध्यान न भटके. यह आदत फोकस बढ़ाने के लिए काफी काम आती है, जैसे आपको काम करना हो या फिर पढ़ना हो.

रात को सोने से के दौरान हम सभी अपना फोन बेड के पास या फिर ड्रावर्स पर रखते हैं. उस दौरान कई बार ऐसा होता है कि लोग फोन या तो सीधे या फिर उलटा रखते हैं. लेकिन सही तरीका क्या है? कभी सोचा है कि आखिर मोबाइल को रखने का सही तरीका क्या है? तो चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि मोबाइल को टेबल पर स्क्रीन ऊपर की ओर करके रखना चाहिए या नीचे?

ज्यादातर लोग मोबाइल की सुरक्षा और स्क्रीन की सेफ्टी की बात ध्यान में रखते हुए स्क्रीन को ऊपर की ओर रखते हैं. जब मोबाइल स्क्रीन ऊपर होती है, तो टेबल की खुरदुरी सतह से स्क्रीन रगड़ने का खतरा कम हो जाता है. आजकल मोबाइल स्क्रीन भले ही गोरिल्ला ग्लास के साथ आती हों, लेकिन हल्की-सी रगड़ भी समय के साथ स्क्रैच डाल सकती है.

वहीं, अगर आप मोबाइल को स्क्रीन नीचे रखते हैं, तो कैमरा बंप और स्क्रीन दोनों पर दबाव पड़ सकता है, खासकर तब जब टेबल पूरी तरह साफ या स्मूद न हो. इससे लेंस पर माइक्रो स्क्रैच आने की संभावना बढ़ जाती है.

इसी के साथ जब मोबाइल स्क्रीन ऊपर होती है, तो कॉल, मैसेज और नोटिफिकेशन आसानी से दिख जाते हैं. इससे ज़रूरी कॉल मिस नहीं होत, स्क्रीन नीचे रखने पर न तो नोटिफिकेशन दिखता है और न ही कई बार वाइब्रेशन ठीक से महसूस होती है, खासकर अगर मोबाइल साइलेंट मोड में हो.

हालांकि, कुछ लोग जानबूझकर मोबाइल की स्क्रीन नीचे रखते हैं ताकि बार-बार आने वाले नोटिफिकेशन से ध्यान न भटके. यह आदत फोकस बढ़ाने के लिए काफी काम आती है, जैसे आपको काम करना हो या फिर पढ़ना हो.

वहीं, अगर आपके मोबाइल में अच्छा बैक कवर लगा हुआ है और कवर कैमरा बंप से थोड़ा ऊंचा है, तो स्क्रीन नीचे रखने से बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता. ऐसे कवर मोबाइल को टेबल से सीधे टच होने से बचाते हैं. लेकिन बिना कवर वाले मोबाइल में स्क्रीन नीचे रखना जोखिम भरा हो सकता है.

यानी मोबाइल को टेबल पर स्क्रीन ऊपर रखना ज़्यादातर स्थितियों में सही तरीका है. इससे स्क्रीन और कैमरा सुरक्षित रहते हैं और नोटिफिकेशन भी आसानी से दिखते हैं. स्क्रीन नीचे रखना सिर्फ फोकस बढ़ाने के लिए ठीक हो सकता है.
 

